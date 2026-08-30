NAŠA POZNATA GLUMICA OTKRILA DA JE TRUDNA: Čeka drugo dete (VIDEO)

Marina Ćosić će po drugi put postati mama.

Glumica Marina Ćosić, poznata po ulogama u brojnim domaćim serijama, je krajem prošle nedelje podelila najlepše vesti sa pratiocima na društvenij mreži Instagram.

Naime, Marina je simpatičnim videom podelila sa javnosti da je trudna i da ona i njen partner očekuju drugo dete.

- Malo sam naduvena zato što sam četvrti mesec - poručila je Marina uz osmeh dok je na duhovit način podelila vest o trudnoći.

- Eto tako. Kratko i jasno, kao i svaka Devica u horoskopu, iako su ovo tipa najvažnije vesti koje imam - dodala je u opsiu snimka.

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