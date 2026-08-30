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NAŠA POZNATA GLUMICA OTKRILA DA JE TRUDNA: Čeka drugo dete (VIDEO)

Marina Ćosić će po drugi put postati mama.

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Foto: Ata images/ A.A.
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Glumica Marina Ćosić, poznata po ulogama u brojnim domaćim serijama, je krajem prošle nedelje podelila najlepše vesti sa pratiocima na društvenij mreži Instagram. 

Naime, Marina je simpatičnim videom podelila sa javnosti da je trudna i da ona i njen partner očekuju drugo dete. 

- Malo sam naduvena zato što sam četvrti mesec - poručila je Marina uz osmeh dok je na duhovit način podelila vest o trudnoći. 

- Eto tako. Kratko i jasno, kao i svaka Devica u horoskopu, iako su ovo tipa najvažnije vesti koje imam - dodala je u opsiu snimka. 

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