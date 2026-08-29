ODRŽAN "PLES ZA KOSTU": Građani se okupili da pomognu dečaku u najvažnijoj borbi (FOTO)

Na Kalemegdanu je danas u 17 časova održan humatitarni događaj "Ples za Kostu" u okviru manifestacije "Beogradsko leto" sa ciljem prikupljanja sredstava za lečenje Koste Leševića.

Cilj humanitarnog događaja bio je da se prikupi novac za lečenje Koste, kome je dijagnostikovana izuzetno retka mutacija gena PMPCA. Sredstva su neophodna za nastavak razvoja i buduću primenu personalizovane genske terapije, ali i za njegovo dalje lečenje, terapije i rehabilitaciju. Novac za Kostino lečenje prikuplja se putem fondacije BUDI HUMAN.

Jedan od organizatora, Rajko Vrga, istakao je da je u ovakvim situacijama najvažnije probuditi kolektivnu svest i pokazati da zajedničkim snagama možemo da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija.

- Poenta celog događaja je da podignemo svest ljudima da je Kosti zaista potrebna pomoć. Cilj je da se okupimo i da kažemo da nismo individualci, nego da smo jedna zajednica i da u ovim situacijama radimo na tome da svi pomognemo Kosti da i on jednog dana zapleše - rekao je on.

Foto: Novosti

Grupa „Paso Fuego“ održala je čas latino plesa, tokom kog su okupljenim građanima pokazali osnovne pokrete salse i baćate, a potom su svi zajedno zaplesali.

- Prvo se organizuje plesni čas za ljude koji nisu iz sveta plesa, ali naravno i za one koji jesu. Svi mogu da se uključe, a poenta je da svi zajedno plešu za Kostu i da se podigne svest o tome koliko je važno odazvati se humanitarnim akcijama i pomoći u ovakvim situacijama - naglasio je Vrga.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Nakon plesnog programa nastavljen je program manifestacije „Beogradsko leto“, pa je humanitarna akcija i poziv za pomoć Kosti bila deo šireg programa na Kalemegdanu.

Foto: Novosti

Svi koji žele da pomognu Kosti mogu to učiniti slanjem SMS poruke 1331 na broj 3030.

Humanitarnu akciju organizuje Udruženje građana „Ritmo Events Group“, u saradnji sa fondacijom BUDI HUMAN, uz podršku Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Grada Beograda.

BONUS VIDEO: