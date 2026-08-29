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ODRŽAN "PLES ZA KOSTU": Građani se okupili da pomognu dečaku u najvažnijoj borbi (FOTO)

Na Kalemegdanu je danas u 17 časova održan humatitarni događaj "Ples za Kostu" u okviru manifestacije "Beogradsko leto" sa ciljem prikupljanja sredstava za lečenje Koste Leševića.

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Foto: BUDI HUMAN
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Cilj humanitarnog događaja bio je da se prikupi novac za lečenje Koste, kome je dijagnostikovana izuzetno retka mutacija gena PMPCA. Sredstva su neophodna za nastavak razvoja i buduću primenu personalizovane genske terapije, ali i za njegovo dalje lečenje, terapije i rehabilitaciju. Novac za Kostino lečenje prikuplja se putem fondacije BUDI HUMAN.

Jedan od organizatora, Rajko Vrga, istakao je da je u ovakvim situacijama najvažnije probuditi kolektivnu svest i pokazati da zajedničkim snagama možemo da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija.

- Poenta celog događaja je da podignemo svest ljudima da je Kosti zaista potrebna pomoć. Cilj je da se okupimo i da kažemo da nismo individualci, nego da smo jedna zajednica i da u ovim situacijama radimo na tome da svi pomognemo Kosti da i on jednog dana zapleše - rekao je on.

Foto: Novosti

Grupa „Paso Fuego“ održala je čas latino plesa, tokom kog su okupljenim građanima pokazali osnovne pokrete salse i baćate, a potom su svi zajedno zaplesali.

- Prvo se organizuje plesni čas za ljude koji nisu iz sveta plesa, ali naravno i za one koji jesu. Svi mogu da se uključe, a poenta je da svi zajedno plešu za Kostu i da se podigne svest o tome koliko je važno odazvati se humanitarnim akcijama i pomoći u ovakvim situacijama - naglasio je Vrga.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Nakon plesnog programa nastavljen je program manifestacije „Beogradsko leto“, pa je humanitarna akcija i poziv za pomoć Kosti bila deo šireg programa na Kalemegdanu.

Foto: Novosti

Svi koji žele da pomognu Kosti mogu to učiniti slanjem SMS poruke 1331 na broj 3030.

Humanitarnu akciju organizuje Udruženje građana „Ritmo Events Group“, u saradnji sa fondacijom BUDI HUMAN, uz podršku Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Grada Beograda.

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