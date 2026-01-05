NEOBIČAN POKLON KEJT MIDLTON: Princ Hari otpakovao božićni dar i ono što je dobio nikako nije očekivao!

Britanska kraljevska porodica već decenijama neguje neobičan običaj da se za Božić daruju duhovitim, jeftinim i pomalo luckastim poklonima.

Šta pokloniti nekome ko već ima sve što može da poželi ili zatreba? To je pitanje koje mnogi od nas postavljaju kada razmišljaju o poklonima za porodicu i prijatelje, a može se samo zamisliti koliko je to izazovno za članove kraljevske porodice.

Ipak, oni su pronašli jednostavno rešenje, umesto skupocenih darova, razmenjuju šale upakovane u poklone.

Tokom godina u javnost su dospele brojne priče o tim neobičnim darovima, a među njima se posebno izdvaja i nestašan poklon princeze od Velsa, Kejt Midlton, njenom deveru princu Hariju, još iz vremena pre nego što je upoznao Megan Markl.

Kako se navodi, Kejt je Hariju poklonila set pod nazivom "Uzgoji svoju devojku", što je bila jasna aluzija na činjenicu da je njegov ljubavni život tada često bio tema tabloida.

Govoreći o tome kako je ova tradicija nastala i zašto se Kejtin poklon savršeno uklopio, kraljevska stručnjakinja Emili Neš je izjavila:

- Obično kupuju sitnice koje su jeftine i koje će nasmejati druge. Ne radi se o raskošnim poklonima, već često o tome da se neko simpatično ‘pecne’.

Među ostalim anegdotama izdvaja se i poklon koji je Megan Markl, navodno, dala princu Vilijamu tokom svog prvog Božića sa kraljevskom porodicom 2017. godine.

Iako je tada već bila pod pritiskom jer je pokojna kraljica Elizabeta napravila redak izuzetak u tradiciji kako bi Megan prisustvovala božićnom slavlju, njen poklon je, prema pisanju biografije Finding Freedom, bio pun pogodak.

U knjizi se navodi:

- Barem jedan njen poklon bio je veliki hit, kašika za Vilijama sa natpisom "ubica žitarica" ugraviranim na plitkom delu.

Navodno je i poklon koji je Megan namenila kraljici Elizabeti bio pun pogodak.

- Megan je NJeno veličanstvo obradovala malim hrčkom koji peva kada se povuče kanap - otkrio je izvor. - Bilo je urnebesno, naročito kada su korgiji pokušavali da se dočepaju igračke.

Knjiga Finding Freedom otkriva i da je princ Hari jednom svojoj baki poklonio prilično neobičan dar – kapu za tuš sa natpisom: - Zar život nije kučka.

Iako reči koje se retko povezuju s kraljicom, navodno joj se poklon veoma dopao.

Naravno, postoje i izuzeci od ove tradicije. Veruje se, na primer, da je princ Vilijam princezi Ketrin poklonio elegantne Sézane minđuše koje je nosila na Božić 2022. godine.

Princeza od Velsa je, takođe, tokom svog prvog Božića u kraljevskoj porodici odabrala ličniji i emotivniji poklon za kraljicu Elizabetu.

- Sećam se svog prvog Božića u Sandringemu i brige oko toga šta da poklonim kraljici - ispričala je Ketrin u dokumentarcu.

- Razmišljala sam: ‘Bože, šta da joj dam?’ Onda sam pomislila šta bih poklonila sopstvenoj baki i odlučila da joj nešto napravim. To je moglo da ispadne katastrofa, ali sam se ipak odlučila da napravim čatni po receptu moje bake.

(Glossy)

BONUS VIDEO: