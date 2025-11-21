NEODOLJIV PRIZOR U DOMU NEDE UKRADEN: Pevačica danas slavi slavu, objavila fotografiju sa naslednicima (FOTO)

Danas je važan dan u domu Nede Ukraden.

Neda Ukraden danas slavi slavu, a tim povodom se oglasila na društvenom mreži Instagram. Ona je podelila fotografiju ispred slavskog kolača i sveće, a pored nje su bili ćerka Jelena, zet Peca, kao i njeni unuci.

- Arandjelovdan - pisalo je u opisu fotografije.

Foto: Printscreen/ Instagram - neda.ukraden

Podsetimo, Neda je veoma vezana za svog zeta Predraga Pecu Minovića, koji je čak i istetovirao njen potpis.

- Bila sam na putu, zet mi je tražio da mu uslikam potpis sa pasoša, mislila sam da je stigao nekakav ugovor. Bila sam zaista ugodno iznenađena jer ga doživljavam kao sina. Smatra da sam ih mnogo zadužila jer smo mi velika porodica koja se mnogo voli, i to je bio motiv ovog gesta - objasnila je tada Neda jednom prilikom.

