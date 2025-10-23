"NIKAD NISMO BILI SIROMAŠNIJI": Voja Brajović i Dragan Nikolić na vrhuncu slave nisu imali ni za hleb

Voja Brajović svojevremeno je priznao da su na početku karijere Dragan Nikolić i on dobijali toliko male honorare da nisu imali ni za hleb.

Jedan od najboljih srpskih glumaca Voja Brajović iza sebe ima brojne uloge, a svojevremeno je otkrio nekoliko zanimljivosti o popularnim serijama "Otpisani" i "Povratak otpisanih“. Voja je priznao da on i Dragan Nikolić, kao čuveni Prle i Tihi, od prvog honorara nisu imali ni za hleb.

Svi glavni glumci su bili mladi i tada na početku svojih karijera.

- Muštrali su nas ti takozvani producenti tada, a mi smo živeli za to da se dokažemo u svakom mogućem trenutku. Inače, kaskaderi su zarađivali mnogo više od nas. Oni su naplaćivali po padu i oni su najviše zaradili, a mi smo ostali siromašni. Mislim da nikada nisam bio siromašniji nego tada. Potpisivali smo ugovore za male pare, znali smo koliko otprilike jedna epizoda filmskog snimanja košta, a onda ti neki tamo kaže: „Ako nećeš ti da potpišeš, ima ko hoće za te pare“. Nisam imao hleba da jedem, a i da sam imao para da idem u kafanu, nisam mogao sam da sedim - priznao je Brajović i dodao da su zato za „Povratak otpisanih“ bili u situaciji da „opelješe“ producente.

Zbog ogromne popularnosti serije producenti su četiri godine kasnije (1978) odlučili da snime drugu sezonu, od koje su i glumci profitirali.

- Pred početak snimanja pozvao me je reditelj Aca Đordević i rekao: "Biće para, imaćete milion dinara po epizodi!"

Dragan i ja se nismo zadovoljili tom sumom, već smo podigli cenu na 2.300.000 dinara po epizodi. Direktor serije Mladen Todić se složio i tako smo za drugu sezonu Dragan i ja zaradili po 30 miliona dinara - priča Voja i objašnjava da je i Pavle Vuisić, koji je glumio Jocu, zbog njih dvojice dobio veći honorar.

- Zatim nam direktor kaže da postoji problem, a to je da je Pavle Vujisićpristao da snima za 20 miliona. Na to mi kažemo da hoćemo da Pavle Vujisić ima isto kao i mi. I on pristane i na to. Snimamo mi tako, završimo to i odemo po pare... Kažemo da ne sabiramo sad koliko je bilo dana snimanja i troškova da zaokružimo još malo... i on opet pristane na veću sumu. Bili smo presrećni. Kažemo Mladenu koji je kralj, a on nas pita: „Zašto?“ Kažemo: „Pa pristao si na sve naše uslove“, a on kaže: „Pa imao sam još po deset miliona za vas, ali niste tražili“. On je ukalkulisao još veću cifru na koju mi nismo ni pomislili. Uglavnom smo dobili deset puta veću sumu od prvog dela - prisetio se Voja.

Voja je objasnio zbog čega je serija dobila naziv „Otpisani”.

- Tako je nazvana zato što je u svakoj od 13 epizoda, koliko je sezona imala, trebalo da pogine po jedan od 13 glavnih likova. S obzirom na to da je serija bila izuzetno gledana, na kraju je odlučeno da neko od njih ipak preživi - priča Brajović i dodaje da je u ekipi u jednom trenutku najstariji bio Dragan Nikolić:

- Gagi smo dušu vadili na snimanju jer je bio malo stariji od te naše generacije glumaca. Zezali smo ga: „Matori konj koji se švercuje uz nas", a u stvari je bio samo šest godina stariji od nas!

„Otpisani" su premijeru imali 20. oktobra 1974. godine, a RTS ih je reprizirao više od 10 puta. Pored Voje, Gage i Pavla, glavne uloge su igrali i Miki Manojlović, Aleksandar Berček, Velimir Bata Živojinović...

