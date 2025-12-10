PREMINULA SOFI KINSELA: Književnica čiju smo "Kupoholičarku" obožavali izgubila bitku sa teškom bolesti

„Kraljica romantične komedije“, kako su je mnogi zvali, Medlin Vikam, poznatija pod pesudonimom Sofi Kinsela, preminula je danas u 55. godini, nakon što joj je pre nešto više od godinu dana dijagnostikovan rak mozga.

Sofi je napisala više od 30 knjiga za odrasle, decu i tinejdžere, koje su prodate u više od 45 miliona primeraka širom sveta.

U aprilu 2024. godine je objavila da joj je krajem 2022. godine dijagnostikovan glioblastom, agresivni tip raka mozga, i da je nakon operacije prošla radioterapiju i hemoterapiju.

Rođena u Londonu 1969. godine. Studirala je muziku na NJu koledžu u Oksfordu, pre nego što je prešla na filozofiju, politiku i ekonomiju. Nakon diplomiranja postala je finansijska novinarka, ali je uvek govorila da joj je taj posao bio dosadan. Tokom svakodnevnih dugačkih putovanja do centra Londona, čitala je knjige i tako i sama poželela da postane književnica.

Vikam je predala svoj prvi rukopis napisan pod imenom Sofi Kinsela, „Tajni svet snova jedne kupoholičarke“, bez otkrivanja svog identiteta izdavačima. Objavljena je 2000. godine i postala je prvi od 10 nastavaka u serijalu „Kupoholičarke“ i donela joj svetsku slavu.

Prvi i drugi roman serijala dobili su i filmsku adaptaciju u režiji Pi Džej Hogan, sa Islom Fišer i Hjuom Densijem u glavnim ulogama.

Sofi Kinsela ima četiri sina i ćerku sa suprugom Henrijem Vikamom.