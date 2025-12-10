Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PREMINULA SOFI KINSELA: Književnica čiju smo "Kupoholičarku" obožavali izgubila bitku sa teškom bolesti

„Kraljica romantične komedije“, kako su je mnogi zvali, Medlin Vikam, poznatija pod pesudonimom Sofi Kinsela, preminula je danas u 55. godini, nakon što joj je pre nešto više od godinu dana dijagnostikovan rak mozga.

1765373556_profimedia-0330990511.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Sofi je napisala više od 30 knjiga za odrasle, decu i tinejdžere, koje su prodate u više od 45 miliona primeraka širom sveta.

U aprilu 2024. godine je objavila da joj je krajem 2022. godine dijagnostikovan glioblastom, agresivni tip raka mozga, i da je nakon operacije prošla radioterapiju i hemoterapiju.

Rođena u Londonu 1969. godine. Studirala je muziku na NJu koledžu u Oksfordu, pre nego što je prešla na filozofiju, politiku i ekonomiju. Nakon diplomiranja postala je finansijska novinarka, ali je uvek govorila da joj je taj posao bio dosadan. Tokom svakodnevnih dugačkih putovanja do centra Londona, čitala je knjige i tako i sama poželela da postane književnica. 

Vikam je predala svoj prvi rukopis napisan pod imenom Sofi Kinsela, „Tajni svet snova jedne kupoholičarke“, bez otkrivanja svog identiteta izdavačima. Objavljena je 2000. godine i postala je prvi od 10 nastavaka u serijalu „Kupoholičarke“ i donela joj svetsku slavu. 

Prvi i drugi roman serijala dobili su i filmsku adaptaciju u režiji Pi Džej Hogan, sa Islom Fišer i Hjuom Densijem u glavnim ulogama.

Sofi Kinsela ima četiri sina i ćerku sa suprugom Henrijem Vikamom.

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas