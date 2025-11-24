Oglas
NIKO NE ZNA DA JE TOŠE PROESKI BIO U HOLIVUDSKOM FILMU: Zablistao pored omiljenog holivudskog zavodnika (VIDEO)

Toše Proeski je kao tinejdžer pojavio u filmu "Mirotvorci" u kojem glavnu ulogu tumači Džordž Kluni.

1763974461_d75646d0e1cebcef50fcce56072a174fc4c669b6.jpg
Foto: Milena Anđela
Toše Proeski bio je jedan od najtalentovanijih pevača Balkana, čiji glas je osvojio publiku širom regiona. NJegova sposobnost da emotivno prenese svaku pesmu bila je retka – od nežnih balada do energičnih pop ritmova, njegova interpretacija je uvek zvučala iskreno i dirljivo. Osim što je bio sjajan vokalista, Toše je bio i izvođač koji je pažljivo birao pesme i aranžmane, pokazujući izuzetan muzički ukus i profesionalizam, što ga je izdvajalo od mnogih kolega. NJegova karijera je, iako prekinuta tragično rano, ostavila neizbrisiv trag u muzici, a njegova dela i danas inspirišu generacije.

Kao osoba, Toše Proeski je bio poznat po svojoj skromnosti, toplini i velikom srcu. Često je učestvovao u humanitarnim akcijama i pomagao ljudima u nevolji, što je dodatno potvrđivalo njegovu autentičnu dobrotu. Prijatelji i kolege pamte ga kao nekoga ko je uvek širio osmeh i unosio pozitivnu energiju u prostoriju, bez obzira na okolnosti. NJegova ličnost i ljudskost, uz neosporni muzički talenat, učinili su ga ne samo zvezdom, već i simbolom istinske empatije i inspiracije.

U kom holivudskom filmu se pojavio Toše Proeski?

Reč je o filmu „Mirotvorci“, američkom akcionom trileru iz 1997. godine, koji je bio prvi film producentske kuće DreamWorks. U glavnim ulogama su Džordž Kluni i Nikol Kidman, a radnja prati potragu za ukradenim nuklearnim bojevim glavama koje prete svetskom bezbednosnom krizom.

Naime, Toše Proeski je 1996. godine, kao petnaestogodišnji učenik Srednje muzičke škole u Bitoli, učestvovao u snimanju prvih scena čuvenog holivudskog filmskog ostvarenja. Proeski je bio statista u filmu, a snimanje je iskoristio i da se lično upozna sa čuvenim glumcima.

„Sećam se da je ekipa zadužena za snimanje filma od Srednje muzičke škole u Bitoli zatražila decu koja lepo pevaju i lepo izgledaju. U školi su odmah preporučili Tošeta. Čim su ga ljudi iz filmske ekipe videli, odmah im se dopao“ – ispričao je Tošetov zet Slaven u intervjuu za Utrinski vesnik, koji je prisustvovao realizaciji njegovog angažmana u filmu.

Prve scene ovog akcionog političkog trilera, u kojima se kao član crkvenog hora koji peva „Elici vo Hrista“ pojavljuje Toše, snimljene su u Crkvi Svetog Dimitrija u Bitoli, koja u filmu predstavlja pravoslavnu crkvu na Palama, ispred koje je za vreme čina krštenja ubijen bosanski političar koji se zalagao za mir tokom rata u Bosni. Lokacija nije izabrana slučajno. Crkva u Bitoli je izgrađena u obliku trobrodne bazilike koju odlikuje prelepi enterijer sa raskošnim polilejima, pozlaćenim ikonostasom i episkopskim prestolom. Na ulicama Bitole su snimane i scene užasa opasde Sarajeva.

Iskustvo učestvovanja u ovom projektu, a uz to i upoznavanje omiljene glumice, za Tošeta je bilo nezaboravno. Toše je zaista bio oduševljen zbog tog susreta.

„Nažalost, u to vreme, nije bilo mnogo kamera i fotoaparata, pa nismo uspeli da napravimo zajedničku fotografiju Tošeta, Nikol i Džordža. Sećam se da smo sedeli u hotelu „Epinal“ u centru Bitole, a pored Tošeta za stolom su bili i njegovi drugari iz srednje škole. Kada su došli Nikol i Džordž, Toše je samo uzviknuo: „Iiiiii...“ To je bila njegova reakcija kada je ugledao dvije zvijezde i kada ih je upoznao. Bio je veoma zadovoljan, ispunila mu se želja da upozna omiljenu glumicu“ – dodao je Slaven.

(Stil)

