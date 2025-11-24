NIKO NE ZNA DA JE TOŠE PROESKI BIO U HOLIVUDSKOM FILMU: Zablistao pored omiljenog holivudskog zavodnika (VIDEO)

Toše Proeski je kao tinejdžer pojavio u filmu "Mirotvorci" u kojem glavnu ulogu tumači Džordž Kluni.

Toše Proeski bio je jedan od najtalentovanijih pevača Balkana, čiji glas je osvojio publiku širom regiona. NJegova sposobnost da emotivno prenese svaku pesmu bila je retka – od nežnih balada do energičnih pop ritmova, njegova interpretacija je uvek zvučala iskreno i dirljivo. Osim što je bio sjajan vokalista, Toše je bio i izvođač koji je pažljivo birao pesme i aranžmane, pokazujući izuzetan muzički ukus i profesionalizam, što ga je izdvajalo od mnogih kolega. NJegova karijera je, iako prekinuta tragično rano, ostavila neizbrisiv trag u muzici, a njegova dela i danas inspirišu generacije.

Kao osoba, Toše Proeski je bio poznat po svojoj skromnosti, toplini i velikom srcu. Često je učestvovao u humanitarnim akcijama i pomagao ljudima u nevolji, što je dodatno potvrđivalo njegovu autentičnu dobrotu. Prijatelji i kolege pamte ga kao nekoga ko je uvek širio osmeh i unosio pozitivnu energiju u prostoriju, bez obzira na okolnosti. NJegova ličnost i ljudskost, uz neosporni muzički talenat, učinili su ga ne samo zvezdom, već i simbolom istinske empatije i inspiracije.

U kom holivudskom filmu se pojavio Toše Proeski?

Reč je o filmu „Mirotvorci“, američkom akcionom trileru iz 1997. godine, koji je bio prvi film producentske kuće DreamWorks. U glavnim ulogama su Džordž Kluni i Nikol Kidman, a radnja prati potragu za ukradenim nuklearnim bojevim glavama koje prete svetskom bezbednosnom krizom.

Naime, Toše Proeski je 1996. godine, kao petnaestogodišnji učenik Srednje muzičke škole u Bitoli, učestvovao u snimanju prvih scena čuvenog holivudskog filmskog ostvarenja. Proeski je bio statista u filmu, a snimanje je iskoristio i da se lično upozna sa čuvenim glumcima.

„Sećam se da je ekipa zadužena za snimanje filma od Srednje muzičke škole u Bitoli zatražila decu koja lepo pevaju i lepo izgledaju. U školi su odmah preporučili Tošeta. Čim su ga ljudi iz filmske ekipe videli, odmah im se dopao“ – ispričao je Tošetov zet Slaven u intervjuu za Utrinski vesnik, koji je prisustvovao realizaciji njegovog angažmana u filmu.

Prve scene ovog akcionog političkog trilera, u kojima se kao član crkvenog hora koji peva „Elici vo Hrista“ pojavljuje Toše, snimljene su u Crkvi Svetog Dimitrija u Bitoli, koja u filmu predstavlja pravoslavnu crkvu na Palama, ispred koje je za vreme čina krštenja ubijen bosanski političar koji se zalagao za mir tokom rata u Bosni. Lokacija nije izabrana slučajno. Crkva u Bitoli je izgrađena u obliku trobrodne bazilike koju odlikuje prelepi enterijer sa raskošnim polilejima, pozlaćenim ikonostasom i episkopskim prestolom. Na ulicama Bitole su snimane i scene užasa opasde Sarajeva.



Iskustvo učestvovanja u ovom projektu, a uz to i upoznavanje omiljene glumice, za Tošeta je bilo nezaboravno. Toše je zaista bio oduševljen zbog tog susreta.

„Nažalost, u to vreme, nije bilo mnogo kamera i fotoaparata, pa nismo uspeli da napravimo zajedničku fotografiju Tošeta, Nikol i Džordža. Sećam se da smo sedeli u hotelu „Epinal“ u centru Bitole, a pored Tošeta za stolom su bili i njegovi drugari iz srednje škole. Kada su došli Nikol i Džordž, Toše je samo uzviknuo: „Iiiiii...“ To je bila njegova reakcija kada je ugledao dvije zvijezde i kada ih je upoznao. Bio je veoma zadovoljan, ispunila mu se želja da upozna omiljenu glumicu“ – dodao je Slaven.

