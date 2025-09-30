NIKOL KIDMAN I KIT URBAN SE RAZVELI POSLE 19 GODINA BRAKA: Nedavno slavili godišnjicu, ali JEDNA STVAR JE PRESUDILA

Par je vodio odvojene živote zbog profesionalnih obaveza i udaljenosti

Jedan od najdugovečnijih holivudskih brakova doživeo je krah - Nikol Kidman i Kit Urban odlučili su da se raziđu posle gotovo dve decenije zajedničkog života. NJihova ljubavna priča, koja je godinama važila za bajku sa srećnim krajem, sada je dobila neočekivani obrt, a vest o razlazu šokirala je obožavaoce širom sveta.

Kako piše Daily Mail, glumica i muzičar već mesecima žive odvojene živote. Dok Nikol Kidman snima širom sveta, Kit Urban je stalno na turnejama, pa su se, prema rečima izvora bliskih paru, potpuno udaljili jedno od drugog. Iako je ljubavi bilo mnogo, izgleda da im pretrpani rasporedi nisu ostavili prostora da sačuvaju bliskost koja ih je godinama krasila.

Bivši supružnici imaju dve ćerke - Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14). Kidman je ranije bila u braku sa Tomom Kruzom (63) od 1990. do 2001, tokom kojeg su usvojili dvoje dece - Isabelu (32) i Konora (30).

U junu viđeni zajedno

Nikol i Kit poslednji put su se u javnosti pojavili zajedno u junu ove godine, na FIFA Svetskom prvenstvu u fudbalu u Nešvilu. Urban je veći deo godine proveo na svojoj svetskoj turneji High and Alive, dok je Kidman sa ćerkama ostala u njihovoj vili vrednoj 4 miliona dolara u Nešvilu. TMZ je nedavno objavio da je Urban kupio sopstveni dom u istom gradu i odselio se iz porodične kuće.

Tokom leta, glumica i deca su boravili u Engleskoj gde je snimala nastavak filma Praktična magija. Za luksuznu kuću u Hampstedu, nekada u vlasništvu pevača Boj Džordža, plaćala je navodno 65.000 funti mesečno.

Smrt njene majke ih udaljila

Izvori tvrde da su nakon smrti Nikoline majke prošle godine supružnici počeli da se udaljavaju. Iako su se trudili da svakodnevno razgovaraju dok su razdvojeni, sve je više izgledalo kao da vode odvojene živote.

U julu je Urban izazvao pažnju kada je prekinuo telefonski intervju sa radio stanicom nakon neprijatnog pitanja o Kidmaninim provokativnim scenama u filmovima Babygirl i A Family Affair. Kidman je, pak, u septembru prošle godine, promovišući Netflix seriju The Perfect Couple, priznala da "ne postoji savršen brak".

Venčanje iz bajke

Par se venčao 2006. u Sidneju, u katoličkoj kapeli Cardinal Cerretti. Nikol je 2008. rodila ćerku Sandej, a Fejt su dobili dve godine kasnije putem surogat majke.

NJihov razvod dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je Kidman na Instagramu podelila crno-belu fotografiju s Urbanom i emotivnu poruku povodom 19. godišnjice braka.

Uprkos krizi, Urban je u više navrata isticao da je zahvalan supruzi jer mu je pomogla da se izbori sa zavisnošću koja je pretila da uništi njihov brak na samom početku.

"Nik je izabrala ljubav, iako je mogla da ode. NJena sposobnost da voli je poput ničije druge", rekao je muzičar prošle godine na ceremoniji dodele nagrade Američkog filmskog instituta Kidmanovoj.

Nikol i Kit su često važili za jedan od najskladnijih parova Holivuda, ali čini se da ih je vreme, posao i udaljenost nateralo da krenu različitim putevima.

