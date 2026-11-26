Godinama se spekulisalo da je Nikolija kriva za raspad jedne od naših najpopularnijih grupa.

Pop pevačica Nikolija Jovanović i pevač Relja Popović nedavno su jednu deceniju dugu vezu krunisali brakom.

Od početka njihove veze u javnosti su prisutne priče da je upravo Nikolija kriva za raspad grupe koja je bila obožavana širom regiona, "Elitni odredi", a sada je i sama pevačica odlučila da stavi tačku na sve spekulacije.

- Često sam na stubu srama ni kriva ni dužna. Kriva sam i po rođenju i čija sam i nakon tog dueta sa Elitnim odredima. Ja sam negde, ružno je da kažem, ali tako je – navikla da uvek bude nešto. Evo baš kada se prošle godine desio duet sa Reljom za pesmu „Baš ti se sviđa“ , ljudi ga nisu razumeli, nisu podržali, ali sam primetila po Relji da je on bio mnogo više zbunjen. Ja nisam, jer sam navikla – rekla je Nikolija u emisiji IDJ AFTER SHOW i objasnila da njen odnos s Reljom nije uticao na raspad grupe.

- Te priče o Elitnim odredima mi je dosta. LJudi precenjuju koliko ja uticaj imam na Relju ili on na mene kada je poslovnih život u pitanju. Imala sam nula interesa da se mešam u to, pritom ja nisam ni bila tu. Bukvalno nema nikakve veze sa mnom. Taj duet sa mnom je bila njihova poslednja pesma i to je to - ispričala je voditelju Danijelu Rakočeviću.