Teniska zvezda Ben Šelton i fudbalska senzacija Triniti Rodman raskinuli su vezu posle gotovo dve godine, ekskluzivno saznaje Daily Mail.

Teniser Ben Šelton (24) i fudbalerka Triniti Rodman (24) započeli su romansu oko marta 2025. godine i često su jedno drugom pružali podršku na različitim takmičenjima i događajima, ali su nedavno odlučili da stave tačku na svoju ljubavnu priču.

Kako se saznaje, njihovi neusklađeni poslovni rasporedi i neprestana putovanja postali su preveliki izazov za održavanje veze. Ipak, veruje se da su ostali bliski uprkos raskidu.

Par je često morao da održava vezu na daljinu, budući da je Šelton neprestano putovao po celom svetu zbog nastupa na ATP turnirima. Uprkos brojnim odricanjima i putovanjima u poslednjem trenutku kako bi prisustvovali mečevima jedno drugog, čini se da više nisu uspevali da pronađu način da njihova veza opstane.

Daily Mail je od predstavnika Šeltona i Rodmanove tražio komentar.

Šelton je izgubio u polufinalu Završnog ATP turnira u subotu, kada ga je Karlos Alkaraz savladao, uz rezultat 3:6, 6:3, 7:6 (7:1) u Torinu, u Italiji. Istog dana Triniti Rodman (24) i njen tim Vašington spirit izgubili su u finalu NWSL lige od ekipe Kanzas Siti Karent.

Već naredne večeri američka teniska zvezda viđena je u dvorani Medison Skver garden na utakmici NJujork niksa i Indijana pejsersa, ali bez Rodmanove. Umesto nje, društvo mu je pravila prijateljica i glumica Indi Navaret, a sedeli su u delu tribina rezervisanom za poznate ličnosti.

Par je prvi put javno potvrdio vezu u martu 2025. godine, nakon što su fanovi već neko vreme nagađali da između njih postoji nešto više.

Rodmanova je tokom US Opena u septembru gotovo stalno bila uz Šeltona u njegovoj loži. Zvezda američke ženske fudbalske reprezentacije i Vašington spirita tog dana imala je utakmicu u Vašingtonu, ali je odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka napustila prestonicu i požurila u NJujork kako bi stigla na Šeltonovo finale.

Kamere su zabeležile i kako plače na tribinama stadiona Artur Eš nakon što je njen dečko izgubio od Aleksandra Zvereva.

(B92.net)