Postignut sporazum izneđu Anđeline Džoli i Breda Pita okončava njihov spor oko francuskog imanja na kojem su se venčali 2014. godine.

Bred Pit i Anđelina Džoli okončali su višegodišnji pravni spor oko imanja „Šato Miraval”, objavivši retko zajedničko saopštenje o svojoj odluci. Bivši par, koji se razišao pre deceniju, postigao je dogovor o rešavanju spora nastalog nakon što je Anđelina prodala svoj udeo u ovoj francuskoj vinariji.

- Postigli smo vansudsko poravnanje u najboljem interesu naše porodice i nećemo davati dalje komentare - izjavili su za magazin Hello predstavnici Anđeline Džoli i Breda Pita.

- Svi komentari u medijskim natpisima koji se pripisuju izvorima zapravo ne potiču ni od koga od nas, niti od bilo koga ko nam je blizak.

Ovaj sporazum zatvara sporno poglavlje za Breda (62) i Anđelinu (51), čiji se poslovni nesporazum isprepleo sa navodima koji prate raspad njihovog braka. Bivši par je 2008. godine kupio imanje od 485 hektara ​​u južnoj Francuskoj, gde su se venčali u avgustu 2014. godine.

Bred je 2022. godine podneo tužbu, osporavajući Anđelininu odluku da svoj udeo u imovini proda kompaniji „Tenute del Mondo”, koja posluje u okviru „Stoli Group” i bavi se proizvodnjom vina. On je naveo da su se dogovorili da niko od njih neće prodati svoj udeo bez saglasnosti onog drugog. Anđelina je osporila tvrdnju da joj je njegovo odobrenje bilo potrebno. Iako su međusobni sporovi rešeni, Bred nastavlja sudski postupak protiv biznismena Jurija Šeflera i njegove kompanije.

Bivši par ima šestoro dece: Medoksa (25), Paksa (22), Zaharu (21), Šajlo (20), kao i blizance Noksa i Vivijen (18). U svom najnovijem saopštenju navode da je njihova porodica bila u središtu odluke o postizanju nagodbe, pri čemu nisu otkriveni finansijski niti ugovorni detalji tog sporazuma.

Anđelina je i ranije govorila o tome da su joj, nakon rastanka, prioritet deca.

