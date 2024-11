"NISAM BIO TALENTOVAN, BIO SAM BARABA" Irfan Mensur: Imao je trnovit put do uspeha (VIDEO)

Irfan Mensur otkriva kako je od problematičnog momka postao jedan od najboljih glumaca sa naših prostora

Glumac Irfan Mensur gostovao je u 22. epizodi emsije "Bindž" u kojoj se dotakao svih detalja iz njegove bogate profesionalne karijere, ali i iz privatnog života.

Mensur je govorio o svojoj mladosti koja je bila veoma burna. Za sebe kaže da je bio "baraba", što je i razlog zbog kog je morao da napusti Sarajevo. Irfan je izbačen iz sarajevske gimnazije, nakon čega se seli u Niš gde je takođe imao probleme.

Na pitanje kada je odlučio da će upisati glumu, on je rekao da se ne seća tačnog trenutka, ali da se seća kada je odlučio da okrene novi list. Gluma je tada za njega predstavljala izlaz i pomogla mu je da se vrati na pravi put.

- Ne znam koji je trenutak presudio da upišem glumu, ali znam trenutak kada sam odlučio da prestanem da budem baraba. Gluma je na neki način bio moj izlaz. U Nišu su hteli da me izbace iz gimnazije. Imao sam neke silne jedinice i neopravdane časove. Jedno veče, negde oko tri ujutru, ja osetim u svojoj sobi da neko sedi na mom krevetu i da me gleda. Otvaram oči i vidim svog oca. U trenutku kad sam otvorio oči, pokušao je da me isfolira. Rekao je: "Otkrio si se, pa ja samo da te pokrijem, vraćam se u krevet". Ja sam mu tad video zabrinutost u očima i bez ikakvog njegovog pitanja sam odgovorio na tu njegovu zabrinutost. Kažem mu: "Ćale, završiću ovaj razred, neće biti popravnog, a maturiraću sa odličnim uspehom i neće me izbaciti iz škole". Tako je i bilo" - rekao je Irfan u emisji "Bindž", pa nam je otkrio kako je izgledao njegov prijemni i kako je umesto zagrebačkog glumca postao beogradski.

- Kada sam završio gimnaziju, jedno veče sam rekao roditeljima da bih da probam da upišem glumu u Beogradu. Pošto nikada nisam recitovao ništa, moj pametni otac se dosetio da me pošalje kod prijatelja iz Zagreba da me oni čuju. Čovek je bio profesor glume na njihovoj akademiji, a njegova žena je bila glumica. Ja sam tamo otišao, oni su me čuli i zvali profesora koji te godine primao klasu da me i on čuje pre ispita. Otišao sam kod njega u stan, izgovorio to što sam spemio i on mi je rekao da je to dobro i da dođem sa tim na prijemni. Ja sam defakto primljen na zagrebačku akademiju. Vratim se u Niš i čujem da je desetak dana ranije prijemni u Beogradu. Predam dokumenta i uđem u uži izbor. Sad je bio problem što sam trebao da idem u Zagreb gde sam defakto primljen, a morao sam da sačekam uži izbor u Beogradu. Odlučio sam da rizikujem i da pokušam u Beogradu. Moji roditelji su bili protiv toga, ali ja sam odlučio i taj rizik se isplatio. I tako sam ja ostao u Beogradu i postao glumac ovde, umesto u Zagrebu - istakao je Mensur.

Irfanov sin Pavle je krenuo njegovim stopama, a ono što je zanimljivo je da su obojica položili prijemni sa istim monologom, kao i to što Irfanov naslednik uopšte ne traži savete od svog iskusnog oca.

- Niti mu dajem savete, niti bih mu davao savete, a on ni ne traži. Dovoljno je samosvestan i drzak da on to sve može sam. Jedino kada sam mu davao savete to je bilo kada je odlučio da ode na prijemni. Dao sam mu spisak drama da pronađe neki monolog sa kojim će otići na konsultacije. Kada mi je rekao koji monolog je odabrao ja sam se zaledio. To je bio isti monolog sa kojim sam ja položio prijemni - prisetio se glumac u emisji "Bindž".

Glumac je oduvek znao da će se Pavle baviti glumom i ističe da mu često govori koliko je talentovan, dok za sebe smatra da u mladosti to nije bio.

- Ja sam bio netalentovani klinac, a on je talentovan, što mu ja i priznajem. Kažem mu: "Talentovan si, ali to ti je Bog dao". On je od malena živeo pozorište, ja sam odmah znao da će on da ode na glumu. Sa druge strane, ja sam sve morao da učim. Uleteo sam u glumu, očigledno nešto malo talentovan, ali sam morao da saberem misli, da uzmem zanat od profesora - rekao je Irfan Mansur.

