"NISAM IMAO DOVOLJNO PAMETI DA JE SAČUVAM": Evo kako je Šotra govorio o razvodu od misice Jugoslavije

Zdravko Šotra je jednom prilikom otkrio zašto su se on i Nikica Marinović razveli

LJubavni život preminulog reditelja Zdravka Šotre svakako je obeležilo brak sa misicom bivše Jugoslavije. Nikica Marinović bila je jedna od najlepših žena tog vremena koja je osvojila drugo mesto na takmičenju za Mis sveta u Londonu.

NJen prvi muž bio je beogradski književnik i reditelj Vuk Vučo koji je bio njena prva velika ljubav. Sa njim je dobila i sina Đorđa, ali je ovaj bar odlučio da se razvede posle pet godina braka. Čim je opet postala slobodna, nije mogla da se odbrani od udvarača. Tada je pala na šarm čuvenog Zdravka Šotre, sa okjim je po drug put stala na ludi kamen, iz njihove ljubavi se rodio sina Marko. Ali i taj brak je doživeo krah 1980. godine.

Šotra je jednom prilikom istakao da žali što nije uspeo da sačuva brak sa Nikicom.

- Okolina je na mene bila ljubomorna zbog Nikice. Svašta su mi govorili. Teško je, naime, očuvati intimu umetničkog braka, i oni malobrojni koji su uspeli, znači da su ti ljudi imali dovoljno pameti. Ja je nisam imao i zbog toga mi je jako žao - rekao je Šotra tada.

Nikica se potom poptuno posvetila vođenju butika u Knez Mihailovoj u kojem bi neretko bivala gužva, jer su mnogi dolazili samo kako bi je možda videli.

Odjednom joj se gubi svaki trag, posebna lepotica je na pragu sedme decenije prekinula kontakt i sa bliskim prijateljima, vodila je život daleko od očiju javnosti. Glasine da se bori sa depresiojom i da posećuje psihijatrijske ustanove su bile sve jače.

Iako to niko nije mogao ni da pretpostavi, kao bomba odjeknula je strašna vest 11. novembra 2008. godine, a Nikica se ponovo našla na naslovnicama - iz najstrašnijeg mogućeg razloga.

Popila je smrtonosnu dozu tableta za spavanje ne ostavivši za sobom oproštajno pismo, ni poruku iz koje bi se moglo zaključiti zašto je izvršila samoubistvo u 61. godini. Cela Jugoslavija je patila ta njenim tragičnim odlaskom, a Nikicina lepota nikad nije pala u zaborav.

Nakon Nikice, Zdravko je zavoleo srpsku novinarku i profesorku na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Nedu Todorović. Iako je 15 godina mlađa od slavnog reditelja, do poslednjeg Šotrinog dana živeli su u skladnom braku i nikada nisu bili deo skandala. Nisu imali zajedničke dece, ali vrlo često zajedno provodili vreme sa svojim naslednicima iz prethodnih veza, a Neda je bila glavna domaćica, te ih je sve okupljala za porodičnom trpezom.

(Stil)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU