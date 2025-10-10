Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"NISAM USISAVALA OD 1997": Viktorija Bekam otkrila čudne detalje o svom životu i Dejvidu!

Ne stidi se da kaže da leti jeftinim letovima malih aviokompanija, ide u nabacku kao i sve druge žene, ali i da je njen muž zadužen za kućne poslove

1760096004_profimedia-1044342614.jpg
Oglas

Viktorija Bekam ovih dana pokazuje da iza besprekornog imidža modnog stila stoji potpuno obična, prizemna osoba.

Nekadašnja članica kultnog benda Spice Girls, danas priznati modni kreator i supruga fudbalske legende Dejvida Bekama, otvoreno je govorila o svakodnevnim navikama koje bi mnogi smatrali iznenađujućim.

Iako živi u luksuzu, Viktorija priznaje da se ponekad ponaša kao "svaki običan čovek". Na pitanje da li ide u Lidl, nasmejala se:

- Ja ne idem, ali moja mama redovno kupuje tamo. Ne beži ni od praktičnih stvari, poput čišćenja za svojim psima.

- Naravno da skupljam izmet svojih ljubimaca. Mrzim kada ljudi to ostave u parku, to je baš odvratno.

Međutim, najveću pažnju izazvala je njena izjava o kućnim poslovima:

- Nisam uzimala usisivač u ruke od 1997. Dejvid sve radi – on je moj Mr. Clean.

Viktorija je u Netfliksovoj seriji o svom životu iskreno govorila i o finansijskim problemima svog brenda, koji je godinama poslovao u gubicima, premašivši 66 miliona funti.

- Nisam išla u poslovnu školu, dolazila sam iz sveta zabave. Tek kasnije sam shvatila koliko smo rasipno trošili novac. LJudi su se plašili da mi kažu ‘ne’ - priznala je.

NJena poslovna podrška, Dejvid Belhasen, otkrio je da je Viktorija ranije trošila i do 85 hiljada funti samo na kancelarijske biljke.

- Morali smo sve promeniti i restrukturirati posao. Bilo joj je teško, ali prihvatila je - rekao je Belhasen.

Dejvid Bekam je takođe priznao koliko su ga gubici brenda zabrinuli:

- Bio sam uplašen jer nije bilo povrata ulaganja. Uvek smo se podržavali, ali više nije bilo održivo.

Nakon godina izazova, Viktorijin brend je 2023. konačno postao profitabilan. Tajna uspeha leži u kombinaciji luksuznih kolekcija, pametnog marketinga i prisutnosti na društvenim mrežama, uključujući TikTok, gde pokazuje tutorijale za šminkanje i modne trikove.

- Bila sam očajna da sačuvam ono što sam stvorila. U jednom trenutku osećala sam se kao da tonem, ali sada konačno mogu da kažem, uspela sam.

Viktorija Bekam ostaje fascinantna kombinacija, žena koja prodaje luksuzne kreacije, ali voli Lidl i povremeno leti Rajanerom. Upravo ta mešavina elegancije i prizemljenosti čini je jedinstvenom i inspirativnom modnom figurom.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas