"NISAM USISAVALA OD 1997": Viktorija Bekam otkrila čudne detalje o svom životu i Dejvidu!

Ne stidi se da kaže da leti jeftinim letovima malih aviokompanija, ide u nabacku kao i sve druge žene, ali i da je njen muž zadužen za kućne poslove

Viktorija Bekam ovih dana pokazuje da iza besprekornog imidža modnog stila stoji potpuno obična, prizemna osoba.

Nekadašnja članica kultnog benda Spice Girls, danas priznati modni kreator i supruga fudbalske legende Dejvida Bekama, otvoreno je govorila o svakodnevnim navikama koje bi mnogi smatrali iznenađujućim.

Iako živi u luksuzu, Viktorija priznaje da se ponekad ponaša kao "svaki običan čovek". Na pitanje da li ide u Lidl, nasmejala se:

- Ja ne idem, ali moja mama redovno kupuje tamo. Ne beži ni od praktičnih stvari, poput čišćenja za svojim psima.

- Naravno da skupljam izmet svojih ljubimaca. Mrzim kada ljudi to ostave u parku, to je baš odvratno.

Međutim, najveću pažnju izazvala je njena izjava o kućnim poslovima:

- Nisam uzimala usisivač u ruke od 1997. Dejvid sve radi – on je moj Mr. Clean.

Viktorija je u Netfliksovoj seriji o svom životu iskreno govorila i o finansijskim problemima svog brenda, koji je godinama poslovao u gubicima, premašivši 66 miliona funti.

- Nisam išla u poslovnu školu, dolazila sam iz sveta zabave. Tek kasnije sam shvatila koliko smo rasipno trošili novac. LJudi su se plašili da mi kažu ‘ne’ - priznala je.

NJena poslovna podrška, Dejvid Belhasen, otkrio je da je Viktorija ranije trošila i do 85 hiljada funti samo na kancelarijske biljke.

- Morali smo sve promeniti i restrukturirati posao. Bilo joj je teško, ali prihvatila je - rekao je Belhasen.

Dejvid Bekam je takođe priznao koliko su ga gubici brenda zabrinuli:

- Bio sam uplašen jer nije bilo povrata ulaganja. Uvek smo se podržavali, ali više nije bilo održivo.

Nakon godina izazova, Viktorijin brend je 2023. konačno postao profitabilan. Tajna uspeha leži u kombinaciji luksuznih kolekcija, pametnog marketinga i prisutnosti na društvenim mrežama, uključujući TikTok, gde pokazuje tutorijale za šminkanje i modne trikove.

- Bila sam očajna da sačuvam ono što sam stvorila. U jednom trenutku osećala sam se kao da tonem, ali sada konačno mogu da kažem, uspela sam.

Viktorija Bekam ostaje fascinantna kombinacija, žena koja prodaje luksuzne kreacije, ali voli Lidl i povremeno leti Rajanerom. Upravo ta mešavina elegancije i prizemljenosti čini je jedinstvenom i inspirativnom modnom figurom.

