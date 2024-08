"NISAM ŽELELA DA ISPADNEM JADNICA" Jelena Tomašević o RASKIDU sa Ivanom Bosiljčićem

Glumac Ivan Bosiljčić i pevačica Jelena Tomašević uživaju u skladnom braku u kom su dobili ćerku, a oni su 2009. godine imali krizu, pa su prekinuli vezu.

- Upoznali smo se na Đurđevim stupovima, snimao se jedan humanitarni spot. Tu je bilo naše zvanično upoznavanje, iako Ivan kaže da me je do tada upoznao tri puta, ali ja se nisam sećala. Uvek je bila neka gužva i bili smo na „zdravo“. Međutim, tada smo baš snimali kadrove zajedno, ali se nismo tu zaljubili. Prošlo je čak godinu i po dana do momenta kada smo započeli vezu - ispričala je Jelena.

- Ja analiziram stvari do tančina. Pitam se uvek kako je to tako i zašto. Ta kontrola me ubi! Takva sam i u ljubavi. Kada smo počeli da se zabavljamo on je odmah predložio da se uzmemo, ali meni nije bilo jasno kako sve to može tako brzo. Čak nekoliko godina mi je trebalo da shvatim da on to ozbijno misli - priznala je Jelena.

"Razišli smo se, bili smo pod pritiskom"

Oni su 2009. godine rešili da na svoju ljubav stave tačku.

- Desilo se to pre više od 10 godina. Ivan i ja smo se zabavljali i pod pritiskom medija smo se razišli. Svako je imao neku svoju priču, svoje mišljenje na to: Treba ili ne treba. I Sergej Ćetković, moj dragi kolega sa kojim se i družim, nazvao me je: „Napisao sam ti jednu pesmu“. I pusti mi on pesmu „Da mi je da mi se vrati moj dragi“. Kažem ja da ne dolazi u obzir ja njemu da pevam: „Da mi je da mi se vratiš“ - ispričala je kroz smeh Jelena Tomašević i dodala:

- Stvarno, ja da ispadam jadnica, neću da pevam ovu pesmu. I prođe neko vreme, bogami, mislim oko dve godine, Ivan i ja smo se već pomirili. U svakom slučaju, jednom prilikom mu kažem: „E, da ti pustim šta mi je Sergej napisao, a nisam nikad otpevala“. Kada je čuo pesmu, Ivan je bio oduševljen: „Ovo je božanstveno, zašto nisi snimila?“ - ispričala je pevačica nedavno za domaće medije.

Međutim, ubrzo su shvatili da su pogrešili.

- Kad smo ponovo otpočeli vezu, posle kratkog predaha, nekako je sve išlo svojim tokom. Jednostavno, to se tako dešava, razumeju me parovi. Može da dođe do razdvajanja i mimoilaženja, ali kada su prave stvari u pitanju čovek ne može da pobegne od onoga što mu sleduje. I mi smo imali sreće da kad smo poželeli porodicu, odmah smo to i dobili. To ne može da se planira - objasnila je pevačica za domaće medije.

(Blic)

BONUS VIDEO

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU