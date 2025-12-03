NJIHOV RAZVOD JE BIO JEDAN OD NAJKOMENTARISANIJIH U OVOJ DECENIJI: Šakira sada ima iznenađujući komentar o Pikeu

Prošlo je više od tri godine otkako su Šakira i Žerar Pike objavili zajedničku izjavu kojom su objavili svoj raskid, tražeći privatnost i stavljajući svoju decu na prvo mesto.

Bila je kratka i neverovatno mirna izjava za raskid koji će zapravo da pokrene lavinu komentara i međusobnih optužbi.

NJihov raskid postao je jedan od najkomentarisanijih među poznatim ličnostima ove decenije, pokrećući bezbrojne debate, ali i Šakirinu muziku.

Bol kolumbijske zvezde se pretvorio u stihove kojima je obarala rekorde i pesme koje su obožavane širom sveta, a sa kojima su se mnogi poistovećivali.

Šakira je sada u novom intervjuu sa argentinskim voditeljem Marlijem u emisiji „Por el mundo“, pokazala drugačiju sebe, a u jednom trenutku je progovorila i o Pikeu.

Pevačica objašnjava da joj je kanalisanje frustracije, tuge i svih tih emocija nakon raskida kroz muziku pomoglo da se izleči, a dotakla se i velike podrške koju je imala.

- Mislim da je to bio najlepši deo: prijateljstvo i otkrivanje pravih prijatelja koje imam. I otkrivanje prijatelja koje imam na ovom muzičkom putovanju, i ove publike sa kojom sam započela ljubavnu priču pre mnogo godina, i ona se nastavlja. To je možda najduža ljubavna priča koju sam imala - rekla je smejući se, prenosi Hola.

- Ponekad čak pomislim: "Da li mi se sve ovo dogodilo zato što sam to morala da proživim u ovom životu". Dakle, možda da bi drugi ljudi mogli da vide svoj odraz u meni i u mojim iskustvima, i možda je sve ovo postalo gorivo za ovaj motor koji se uključio i još uvek radi. Nikada zaista ne znate zašto prolazite kroz određena životna iskustva, ali uvek postoji lekcija. U to nema sumnje - rekla je, objašnjavajući da je za nju deljenje njene priče bio ne samo način da se izleči, već i način da pomogne drugima koji su se suočili sa sličnim situacijama.

Šakira sa Pikeo delo sinove Milana i Sašu, koji već pokazuju talenat ka umetnosti.

- Obojica su veoma muzikalni. Milan svira klavir, bubnjeve, gitaru, a sada uči i bas. Saša ima prelep glas. U školi je igrao glavnu ulogu u predstavi „Čarli i fabrika čokolade“. Veoma su disciplinovani, to je nešto čemu ih učim od malih nogu - rekla je Šakira i u tom trenutku spomenula i Pikea.



- I njihov otac je, da budem iskrena, veoma disciplinovan. Nema načina da se uspe u bilo kojoj profesiji bez discipline, to je osnovno. Znaju da nema drugog načina.



