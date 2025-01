O PLESU DONALDA I MELANIJE BRUJI PLANETA: Neprijatna scena sve ostavila bez reči (VIDEO)

Donald Tramp zvanično je preuzeo dužnost 47. predsednika Sjedinjenih Američkih Država, obeležavajući početak svog drugog mandata.

Uz njega, zakletvu je položio i Džej-Di Vans kao potpredsednik. Ceremonija inauguracije bila je ispunjena velikim svečanostima, a u centru pažnje našao se Trampov ples sa suprugom Melanijom Tramp, prvom damom Sjedinjenih Država.

Nakon polaganja zakletve, usledio je svečani ples Trampa i Melanije, kojem su se pridružili i Džej-Di Vans sa suprugom. Snimci koji beleže trenutke plesnih pokreta oba para postali su viralni na društvenim mrežama, privlačeći pažnju miliona korisnika.

