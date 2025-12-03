OBJAVLJEN SPISAK TAKMIČARA ZA PZE: Nema Maje Nikolić, a ponovo će se pojaviti grupa koja je privukla najviše pažnje prošle godine

RTS je objavio spisak takmičara koji će učestvovati na PZE sledeće godine. Na bini ponovo Harem girls koje su ove godine napravile pometnju.
Radio televizija Srbije izabrala 24 numere koje će se takmičiti za Pesmu Evrovizije 2026. godine. Pobednik PZE 2026. predstavljaće Srbiju na "Pesmi Evrovizije" u Beču, u maju mesecu naredne godine.
Iako je Maja Nikolić ranije najavila da je poslala dve kompozicije na takmičenje, nije među plasiranima. Ipak, ovogodišnja senzacija Harem girls, na koju je pevačica imala oštre komentare, ponovo se vraćaju na binu.
Pogledajte spisak takmičara:
Mirna Radulović - Omaja
Zona - Čairi
Anabela Mitić - Tampolina
Iva Grujin - Otkrivam sebe
Lu-ka - Veruj
Kosmos trip - Sve je u redu
Makao bend - Daj nam svet
Lores - Unseen
Manivi - Svaki dan
Sonja Aleksić - Ko me proba
Lavina - Kraj mene
Aleksandar Radojević - Sudbina
Harem girls - Bom bom
Jack Lupino - Adrenalin
Zejna - Jugoslavija
Milica Burazer - Svima vama treba mama
Brat Pelin - Fraulein
Geminni - Metar sreće
Đurđica Gojković - Moma mala
Yanx - Srušio si sve
Ana Mašulović - Zavoli me
Eegor - Klaber
Aleksandra Sekulić - Kule
Avgust - Jabuka
Peti po redu festival "Pesma za Evroviziju", kao i ranijih godina, imaće dve polufinalne večeri i veliko finale.
Gledaoci i slušaoci pratiće PZE 2026. krajem februara, uživo na televizijskim i radijskim programima RTS-a, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.
