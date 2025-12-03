Oglas
OBJAVLJEN SPISAK TAKMIČARA ZA PZE: Nema Maje Nikolić, a ponovo će se pojaviti grupa koja je privukla najviše pažnje prošle godine

RTS je objavio spisak takmičara koji će učestvovati na PZE sledeće godine. Na bini ponovo Harem girls koje su ove godine napravile pometnju.

1764767521_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Dragana.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Radio televizija Srbije izabrala 24 numere koje će se takmičiti za Pesmu Evrovizije 2026. godine. Pobednik PZE 2026. predstavljaće Srbiju na "Pesmi Evrovizije" u Beču, u maju mesecu naredne godine.

Iako je Maja Nikolić ranije najavila da je poslala dve kompozicije na takmičenje, nije među plasiranima. Ipak, ovogodišnja senzacija Harem girls, na koju je pevačica imala oštre komentare, ponovo se vraćaju na binu.

Pogledajte spisak takmičara:

Mirna Radulović - Omaja

Zona - Čairi

Anabela Mitić - Tampolina

Iva Grujin - Otkrivam sebe

Lu-ka - Veruj

Kosmos trip - Sve je u redu

Makao bend - Daj nam svet

Lores - Unseen

Manivi - Svaki dan

Sonja Aleksić - Ko me proba

Lavina - Kraj mene

Aleksandar Radojević - Sudbina

Harem girls - Bom bom

Jack Lupino - Adrenalin

Zejna - Jugoslavija

Milica Burazer - Svima vama treba mama

Brat Pelin - Fraulein

Geminni - Metar sreće

Đurđica Gojković - Moma mala

Yanx - Srušio si sve

Ana Mašulović - Zavoli me

Eegor - Klaber

Aleksandra Sekulić - Kule

Avgust - Jabuka

Peti po redu festival "Pesma za Evroviziju", kao i ranijih godina, imaće dve polufinalne večeri i veliko finale.

Gledaoci i slušaoci pratiće PZE 2026. krajem februara, uživo na televizijskim i radijskim programima RTS-a, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.

BONUS VIDEO:

 

 

