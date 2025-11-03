OBRT U SLUČAJU DžASTINA BALDONIJA I BLEJK LAJVLI: Glumac odustao od milionske tužbe

Sudija je zvanično okončao kontratužbu Džastina Baldonija protiv Blejk Lajvli i Rajana Rejnoldsa, vrednu 400 miliona dolara

Sudija je formalno okončao kontratužbu Džastina Baldonija za klevetu, vrednu 400 miliona dolara, protiv Blejk Lajvli, piše Pipl.

U petak, 31. oktobra, sudija Okružnog suda SAD, Luis Liman, potpisao je novu naredbu u kojoj se navodi da su Baldoni (41) i njegovi satužitelji iz studija Vejfarer dozvolili da rok istekne nakon što je sud odbacio njihov slučaj u junu. Sudija je takođe rekao da je 17. oktobra kontaktirao obe strane kako bi ih upozorio da će doneti konačnu presudu kojom će okončati slučaj.

Prema dokumentu koji je pregledao časopis Pipl, Lajvli (38) je bila jedina koja je odgovorila, tražeći od sudije da donese konačnu presudu.

Baldonijev neuspeh je najnoviji obrt u pravnoj sagi koja je nastala kada ga je Bljek Lajvli krajem prošle godine optužila za uznemiravanja na snimanju filma „Završava se sa nama“. Ipak, njena originalna tužba ostaje aktivna.

Baldonijeva kontratužba od 400 miliona dolara protiv Lajvli, njenog supruga Rajana Rejnoldsa i njihovog publiciste – u kojoj se navodi iznuda i kleveta – prethodno je odbačena od strane sudije 9. juna, kao i njegova tužba za klevetu od 250 miliona dolara protiv NJujork tajmsa. Lajvli je potom podelila objavu na svojim Instagram nalogu, u kojoj je otvoreno govorila o „bolu“ koji joj je nanela Baldonijeva kontratužba.

- Kao i mnogi drugi, osetila sam bol odmazde, uključujući i proizvedenu sramotu koja pokušava da nas slomi.

Glumica je tada dodala da je sada „odlučnija nego ikad da nastavi da se zalaže za pravo svake žene da ima glas u zaštiti sebe, uključujući svoju bezbednost, integritet, dostojanstvo i svoju priču“.



