OD ČEGA SADA ŽIVI ANA IVANOVIĆ: Bivša teniserka pokrenula 2 biznisa

Ana Ivanović se i zvanično razvela od bivšeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera sa kojim je provela u braku 9 godina, a nekadašnja teniserka ima dva biznisa od kojih zarađuje.

Advokat Ane Ivanović je u izjavi za "Bild", otkrio da su se Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razveli zbog "nepomirljivih razlika". Inače, nedavno su javnost preplavile fotografije koje je objavio nemački magazin Bunte na kojima je Bastijan Švajnštajger u Grčkoj sa Bugarkom.

NJih dvoje su tokom dugogodišnjeg braka stekli brojne nekretnine, a Ana Ivanović je jednom prilikom otkrila da je nakon što je prestala da se bavi tenisom, razvila svoja dva biznisa.

- Imam par poslovnih projekata. Kozmetička linija je nešto što mi je blisko srcu. To je nešto što sam ja sama kreirala, uz pomoć profesionalaca u tom polju. To je organska kozmetika. Oduvek sam volela da vodim računa o sebi na prirodan način, ali to je često bilo teško naći, da bude prirodno, da bude organsko. Htela sam da kreiram nešto što znam sto posto odakle dolazi i kakvog je kvaliteta. Imam odličan tim, želim da se to razvije. Bastijan koristi moju liniju! - rekla je tada Ana Ivanović i spomenula tadašnjeg supruga.

- Tu je i jedna kompanija, to je IT. Tehnologija je u pitanju, bazirani smo u Beogradu. Moj brat je tu, on pomaže oko toga, on je više ekspert u tom polju od mene. A tu je i par brendova sa kojima Basti i ja sarađujemo u Nemačkoj - dodala je nekadašnja prva teniserka sveta u podkastu "Alesto".

Imaju tri sina

Ana Ivanović sa, sada već bivšim suprugom, Bastijanom Švajnštajgerom ima tri sina.

- Posebno mi je blizak srcu rad sa decom. Emotivno i mentalno razvijanje je jako važno u današnje vreme. Pogotovo što se suočavamo sad sa razvojem tehnologije, mi se nismo rodili sa tim, ali kroz život smo morali da naučimo. To je dosta menjalo pogled na svet i pogled na nas kao sportiste i svetski poznate ljude. Sada imam te izazove kroz svoju decu - rekla je Ana i dodala da njena deca ne gledaju Tv i nemaju "ajpod" jer smatra da to prouzrokuje nezadovoljstvo. Koliko puta ste ušli na Instagram i gledali fotografija i rekli sami sebi: "Sad se osećam super?". Ja mislim nikada. Kod moje dece sam striktna, oni nemaju nikakve uređaje, ajpede jer mislim da to može da dovede do negativnog uticaja i depresije jer uvek misliš da neko ima nešto bolje - rekla je Ana nedavno.

