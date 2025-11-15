Oglas
"ODREKLA BI ME SE": Nataša Bekvalac otkrila kako bi njena majka reagovala da se vrati bivšim partnerima

Pevačica Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka, a sada je otkila šta bi njena majka rekla da se ona pomiri sa nekim od bivših.

Foto: ATA images/ A.A.
Pevačica Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka, a sada je govorila o bivšim muževima, karijeri i privatnom životu. Nataša je nedavno objavila novi album koji je za kratko vreme ostvario veliki uspeh.

Nataša je istakla da se u svakoj pesmi ogolila, te da nije kalkulisala.

- Nisam kalkulisala, zapravo nisam imala nikakav krajnji cilj. Nije me vodilo ništa drugo osim želje da se ogolim. Meni je muzika kanal putem kojeg komuniciram s ljudima, prenosim energiju, dajem ljubav, ali i kanal putem kojeg mi se ljubav vraća. Prvenstveno mislim da sam ja zaslužila ovaj album, a onda i moja publika, kojoj sam uprkos svim pritiscima uvek držala stranu.

"Ne bi bila srećna da ćerke postanu pevačice"

Nataša ima dve ćerke - Hanu i Katju, a sada je otkrila kako bi reagovala kada bi one krenule njenim stopama.

- Sigurno ne bih bila prepreka, ne bih branila, ali ne bih bila srećna. Zato što, kada je reč o ženi koja se bavi ovim poslom, to stvarno ne bih poželela svojoj deci. Put je vrlo trnovit, mislim da te može jako oštetiti kao ženu, mislim da su ljudi iz ovog posla vrlo surovi i da postoje i mnogo lepši pozivi.

O pomirenju sa bivšim muževima

Nataša je spot za pesmu "Mama" snimila sa svojom majkom Mirom, a sada je otkrila kako bi ona reagovala kada bi se pevačica pomirila sa nekim bivšim mužem.

- Rekla bi mi: "Ne, ne, ne, Nataša, ovo stvarno više nema smisla. Ja ne mogu. Odreći ću te se. Odreći ću te se preko novina. Ovo je kraj, dosta" - kroz smeh je rekla Nataša za Extra FM.

(Blic)

