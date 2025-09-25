OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Pogledajte šta piše u zvaničnom saopštenju o udesu u kom je učestvovao Darko Lazić

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina, noćas su doživeli tešku saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa, u blizini Beogradske arene, a ovim povodom se sada oglasilo i Tužilaštvo

Oglasilo se Treće osnovno tužilaštvo o udesu u kom je učestvovao folker Darko Lazić.

Saopštenje vam prenosimo u celosti:

- Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je, nakon što je obavešten da se na teritoriji GO Novi Beograd, na državnom putu, kod isključenja za “Beogradsku arenu” dana 25.09.2025. godine, posle ponoći, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali vozač automobila marke “Mercedes GLE” D.L. (rođen 1991. godine) i vozača autobusa vlasništvo “GSP Beograd” R.M. (rođen 1960. godine) i u kojoj su vozač D.L. i putnica i njegovog vozila K.L. (rođena 1990. godine) zadobili lake telesne povrede, naložio policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije da izvrše uviđaj saobraćajne nezgode i sačine zapisnik o izvršenom uviđaju, da sačine fotodokumentaciju, izrade skicu lica mesta, izuzmu video snimke sa nadzornih kamera, da se od učesnika događaja uzme krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti pod kojim se dogodila saobraćajna nezgoda.

Nakon što policijski službenici postupe po svim nalozima, sačine izveštaj i dostave ga tužilaštvu zajedno sa svim pribavljenim materijalnim dokazima, javni tužilac će doneti odluku da li se u radnjama nekog lica stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti - stoji u saopštenju.

Darko Lazić je u prvoj izjavi otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu, niko nije povređen, svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenje brzine, idemo dalje - rekao nam je Darko.

- Nas su razdvojili u jednom trenutku, ja sam bio u nesvesnom stanju, ali ja se toga ne sećam. Jako mi je drago što su organi reda odreagovali brzo, kao i Hitna pomoć. Video sam da je nema pored mene, odmah sam pitao da li je ona dobro - rekao je Lazić i nastavio:

- Ja samo znam kada sam došao u bolnicu i kada sam video sebe u ogledalu i da mi je glava pocepana, doktor mi je rekao da nije toliko strašno koliko je moglo da bude. Imam 15 kopči, ali moram da napomenem da alkohola i nedozvoljenih supstanci nema.

Kako pišu domaći mediji, Darko je bio pozitivan na alko-test i u krvi je imao 1,9 promila, međutim pevač je ove tvrdnje demantovao.

(Blic)

