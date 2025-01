OGLASIO SE NOVI TRAGAČ: Košarkaš prokomentarisao svoj angažman u kvizu "Potera"

Dušan Macura već godinama je jedan od najpoznatijih učesnika u kvizovima u Srbiji.

Reditelj i scenarista Milorad Milinković, iznenada je preminuo na Božić u 60. godini. Publici je bio poznat i kao tragač u popularnom kvizu "Potera", a svoju karijeru osamdestih godina gradio je i u muzici u koju je bio veliki zaljubljenik. Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu 13. januara

Nova epizoda kviza "Potera" emitovala se sinoć na RTS nakon dve nedelje pauze, a voditelj Jovan Memedović je na samom početku održao emotivan govor u čast čuvenog tragača.

Novi tragač u kvizu "Potera" biće bivši košarkaš Crvene Zvezde, Dušan Macura, a sada se oglasio i prokomentarisao svoj novi angažman:

"Ne bih smeo da pričam o toj temi, ne zamerite molim vas, ima dana, ako sve bude kako treba - poručio je Dušan Macura za "Blic".

Dušan Macura, već godinama je jedan od najpoznatijih učesnika u kvizovima u Srbiji. On se pred kamerama u kvizu "Najslabija karika" pojavio u dresu portugalskog košarkaškog kluba, Bairerensa.

Pobedio je svaku rundu i bez problema je došao do finala, gde je pokazao široko znanje i dominaciju u kvizovima. Kući je otišao bogatiji za 433.000 dinara.

Dušan je prethodno bio poznat po rekordima i suverenim izdanjima u ostalim kvizovima, pre svega Slagalice, a bio je dominantan i u kvizu Radio televizije Srbije "Potera" u kome će, po svemu sudeći, sada biti u ulozi tragača.

Imao je nekadašnji košarkaš devet tačnih odgovora u prvoj fazi "Potere" i došao do sume od 90.000 dinara koju je zatim morao da brani.

"Moj savet: Nikako posebna priprema, jer čovek može da se pogubi"

- Imam dovoljno godina da sam dosta sam toga prošao, pročitao i video. Bavio sam se sportom profesionalno, obišao svet, upoznao kulture i 95 odsto dolazi od tog nekog životnog interesovanja. Uvek je to pop i kultura, filmovi, muzika. To je tako. Tendencija kviza "Slagalica" je da pokriva što šire narodne mase vole. E sad, da se nešto pripremam, ne pripremam se. Jednostavno, ako je neki novi momenat, neki novi rekord oboren, što se desilo politički šta već, to čovek mora da obnovi. Sve ostalo, neki istorijski događaji su uvek isti, ne menjaju se godine. Može eventualno da se osveži neki vek, ali u principu moj savet nikako posebna priprema. jer čovek može da se pogubi. Ovako, ono što jesi, to obično da neku nagradu, kada čovek dođe sa tim što nosi u sebi. Obično malo ko ko dođe, malo ko se razočara. Preporuka svima - samo napred - pričao je Dušan za "Telegraf".

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU