OGLASIO SE ŽIKA JAKŠIĆ: Otkrio istinu o svom zdravlju, a poznato i da li se vraća u emisiju "Nikad nije kasno"

Poznati voditelj i producent, Žika Jakšić nije skrivao da jedva čeka povratak na male ekrane, a zdravstveni problemi su, po svemu sudeći, konačno iza njega.

Žika Jakšić, voditelj emisije "Nikad nije kasno", oglasio se i otkrio kako teče njegov oporavak. Podsetimo, Jakšić je krajem jula imao zdravstvene tegobe povezane sa krvnim sudovima, zbog čega je morao biti hospitalizovan.

"Ja sam odlično, oporavljam se. Desetog septembra snimamo emisiju, i vraćam se na posao radostan i veseo", rekao je Žika Jakšić kroz osmeh za MONDO.

Voditelj je bio sprečen da prisustvuje finalu emisije "Nikad nije kasno" 30. jula, a tom prilkom mu se njegova koleginica Dragana Katić javno obratila.

"Primetili ste da sam ovde izašla sama i da imam jedno veliko nedostajanje večeras, kao i vi poštovani gledaoci. Iz opravdanih razloga, autor ovog emotivnog broda, koji uspešno plovi već 10 godina, Žika Jakšić, večeras nije sa nama, ali nas sada gleda. Žiko, iz studija, slušaj koliko te volimo, nemoj da plačeš", poručila je Dragana.

Iako nije bio te večeri sa svojim saradnicima, Žika Jakšić je pomno pratio svaki detalj finalne emisije i bio u kontaktu sa producentima.

