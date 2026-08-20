"ON NAS I DALJE INSPIRIŠE": Deca Robina Vilijamsa aktivirala Instagram profil slavnog oca 12 godina nakon njegove smrti (FOTO)

Poslednju objavu na svom Instagram profilu Vilijams je objavio 31. jula 2014, kada je ćerki Zeldi čestitao 25. rođendan.

Deca pokojnog glumca Robina Vilijamsa, 12 godina nakon njegove smrti, ponovo su aktivirala njegov Instagram profil. Zak (43), Zelda (37) i Kodi (34) objavili su da na njemu žele da dele uspomene na svog oca, koji bi ove godine napunio 75 godina. U zajedničkoj izjavi objavljenoj na profilu, Vilijamsova deca objasnila su zašto su odlučila da ga ponovo aktiviraju.

"U godini u kojoj bi naš tata napunio 75 godina, zahvalni smo što nove generacije otkrivaju njegov rad, dok dugogodišnji obožavaoci i dalje slave radost koju je unosio u njihove živote", poručili su.

Dodali su da žele da njegov Instagram bude mesto na kom će se uspomene na njega deliti s pažnjom i poštovanjem.

"Kako se tehnologija razvija, želimo da ovo bude sigurno i pouzdano mesto na kom će priče, fotografije, video-snimci i uspomene autentično, toplo i s pažnjom odražavati njegovu zaostavštinu."

Zak, Zelda i Kodi poručili su i da na ovaj način žele da s drugima dele očev "izuzetan život i rad".

"Ovo je naš način da sa svetom podelimo njegov jedinstveni talenat i humor, uključujući trenutke koji su nasmejali nas i mnoge od vas, dok se prisećamo tatinog izuzetnog života i rada. On nas i dalje inspiriše i uveseljava ljude širom sveta", napisali su.

Ćerka ranije kritikovala AI sadržaj s likom svog oca

NJihova objava stigla je gotovo godinu dana nakon što je Zelda Vilijams zamolila obožavaoce da prestanu da joj šalju sadržaj generisan veštačkom inteligencijom u kom se pojavljuje njen otac, prenosi InStyle.

"Ako me samo pokušavate isprovocirati, videla sam i puno gore stvari, ograničiću vas i nastaviti dalje. Ali molim vas, ako imate imalo pristojnosti, prestanite to da radite njemu, meni, zapravo svima", napisala je prošlog oktobra na Instagram storiju, preneo je Today.

Posebno je kritikovala korišćenje veštačke inteligencije za rekreiranje izgleda i glasa preminulih osoba.

"Gledati kako se zaostavština stvarnih ljudi svodi na 'ovo otprilike izgleda i zvuči kao oni pa je dovoljno dobro', samo zato da bi drugi mogli da štancuju grozan TikTok sadržaj i pretvaraju ih u marionete, izluđuje me", napisala je.

Poslednju objavu na svom Instagram profilu Vilijams je objavio 31. jula 2014, kada je ćerki Zeldi čestitao 25. rođendan.

"#tbt i srećan rođendan gospođici Zeldi Rae Williams! Danas puni četvrt veka, ali za mene će uvek biti moja devojčica. Srećan rođendan @zeldawilliams. Volim te!", napisao je uz njihovu zajedničku fotografiju iz prošlosti.

(Mondo)

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