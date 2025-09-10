"ORGANI SU MOGLI DA MI POPUCAJU": Bane Vidaković iskreno o borbi sa drogom - glumac je prošao kroz pakao, porodica ga krivila za propast braka

Glumac se godinama borio sa zavisnošću od opijata i o tome je javno govorio

Bane Vidaković je pre izvesnog vremena bio je primljen na odeljenje toksikologije jedne bolnice u Beogradu zbog predoziranja metadonom i buprenorfilom. Kako je Kurir tada pisao, glumca je rođak pronašao na podu pospanog i potpuno dezorijentisanog i odvezao ga na kliniku.

Srećom, sve se dobro završilo i nakon svih potrebnih lekarskih analiza i pomoći, glumac je pušten na kućno lečenje i oporavak. Posle ove vesti, oglasio se i sam Bane koji je rekao da je samo kolabirao i to od debljine.

- Ma ne, kolabirao sam samo od vrućine ništa, sve je u redu. Dobro se osećam, sve je u redu. Još sam debeo i to je to - rekao je glumac u šali pa dodao:

Bane je više puta priča o svojoj borbi sa narkoticima.

"Skidao sam se na suvo sa heroina"

Bane je otkrio kako je uspeo da prestane da konzumira heroin.

- Zapitao sam se hoću li da se bavim glumom ili ovim? Glumu sam voleo dovoljno da sam bio spreman da istrpim šta treba. I, nije bilo lako, uopšte. Dugo i teško sam se skidao, na suvo, bez ikakvih lekova. Namučio sam se, ležao sam kod moje jadne majke Grozde, ona mi je donosila supice i presvlaku. Kad sam sve završio, otišao sam kod prijateljice doktorke da mi izvadi krv i kaže koliko sam oštećen. Rekla mi je da sam imao mnogo sreće, sve mi je bilo u redu. Upozorila me je da se više nikada ne skidam na suvo, jer mogu svi organi da popucaju - rekao je glumac u svojoj ispovesti.

Bane je sa samo 23 godine upoznao svoju bivšu suprugu Jasminu Minu i odmah se zaljubio u nju.

- Ona je bila model na jednoj frizerskoj reviji, posle koje smo otišli kod zajedničkog druga na rođendan. Celu noć sam svirao Stiv Vondera na gitari, a ona mi je prišla i rekla: "Ko još svira Stiv Vondera na gitari?" - prisetio se glumac, a oni su godinu dana nakon venčanja dobili sina Mateju, a pet godina kasnije ćerku Majdu.

- Naš brak je bio umetnički, to znači da se nismo mnogo viđali. Ti se venčaš, i onda neko mora da zarađuje pare, a to obično padne na muškarca. Onda ti ideš da radiš, ona ostaje sama, nema ko da joj pomogne. Radio sam kao konj do večeri, jer sam želeo da nam obezbedim neki standard - rekao je Bane i progovorio o borbi sa opijatima.

- Imao sam problem sa opijatima, mene nije bilo kod kuće, ali sve sam to pokrivao dok sam zarađivao dobro. Onda je naišao period kada nije bilo posla, tu kreću problemi, dužnici zovu da pitaju kada ću da vratim pare. Nije njoj bilo lako, imala je dvoje dece, i mene kao treće - rekao je on pa dodao:

- Dugo sam samo sebe krivio za propast braka, a i deca su sigurno. Ipak, danas smo super, jer su oni odrasli i zreli ljudi i shvatili su moje probleme iz tog perioda.

Završio i u zatvoru

Vidakovića je, u aprilu 2021. godine Viši sud u Beogradu osudio na novčanu kaznu od 100.000 dinara glumca zbog nedozvoljenog držanja heroina za ličnu upotrebu.

On je uhapšen 17. jula 2020. godine kad je policija kod njih pronašla 20 grama heroina koji je bio sakriven u medicinskoj zaštitnoj masci koju je imao.

