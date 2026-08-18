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"ORGANIZOVALA SAM SVOJU SAHRANU": Vedrana Rudan pisala o tome kako želi da izgleda njen ispraćaj na večni počinak

Vedrana Rudan je preminula u 77. godini nakon teške borbe sa rakom.

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Foto: Ataimages.rs/ Z.M.
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Vest o smrti poznate spisateljice potvrdili su njeni bliski izvori za  "Showbuzz.hr" nakon što je jutros na njenom Fejsbuk profilu objavljeno da se preselila na "područje bez signala".  

Vedrana je jednom prilikom pisala i o svojoj sahrani koju je detaljno isplanirala.

- Tu su i pogrebni troškovi. Bebe su najsrećnije dok stoje na rubu majčinog groba i jecaju u neverici. Organizovala sam svoju sahranu. Platila sam čoveka da moju urnu odveze barkom na otvoreno more i prah istrese u dubinu. Do smrti me žderalo dete, nakon smrti će me gutati ribe. To će mi biti najbolja investicija u životu, oprostite, posle života. J****e! Moje dete voli orade. I nakon smrti ću biti jestiva - napisala je ona na svom blogu.

Podsetimo, Vedrana rođena je 29. oktobra 1949. godine u Opatiji, a odrasla je u Mošćeničkoj Dragi. Završila je studije  hrvatskog i nemačkog jezika na Pedagoškoj akademiji u Rijeci.

Pre nego što je postala poznata široj javnosti, radila je različite poslove. Bila je učiteljica i turistički vodič, a najveći deo profesionalnog života provela je u novinarstvu i medijima.

S vremenom je postala prepoznatljiva po otvorenom načinu izražavanja i komentarima o društvu, politici i svakodnevnom životu. 

Široj književnoj publici predstavila se romanom ''Uho, grlo, nož'', objavljenim 2002. godine. Knjiga je privukla veliku pažnju i prevedena je na više jezika. 

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