NAPOKON JE OTKIVEN PRAVI RAZLOG POVRATKA MEGAN I HARIJA U VELIKU BRITANIJU: Plan je toliko podmukao da se niko tome nije nadao!

Šuška se pravi razlog povratka princa Harija u Veliku Britaniju i svi odmahuju glavom u neverici

Šest godina nakon skandala „Megzit“, princ Hari i Megan Markl su se vratili u Veliku Britaniju. Prate ih sedmogodišnji Arči i petogodišnja Lilibet, koji su već upisani u britansku školu. Delovalo bi kao dirljivo okupljanje porodice. Ali iza ovog povratka, veruju izvori, krije se "podmukli plan" koji bi život monarhije mogao da pretvori u pravu noćnu moru.

Prema rečima insajdera, glavni cilj njihovog povratka je film o princezi Dajani. Već početkom 2026. godine pojavili su se izveštaji da su Hari i Megan u pregovorima sa Netfliksom o produkciji biografskog filma. Međutim, sada kada se par fizički vratio u London, projekat je dobio oblik.

Kraljevski komentator Ričard Kej, govoreći u podkastu „Palace Confidential“, otkrio je da je Hari već počeo da kontaktira Dijanine prijatelje i druge koji su je poznavali kako bi ih pozvao da učestvuju u projektu. Očekuje se da će ovaj posao zauzeti „značajan deo njegovog vremena tokom narednih 12 meseci“.

Glasine su dobile neočekivanu potvrdu od bivšeg kraljevskog kuvara Darena Mekgrejdija. On je napomenuo da je filmska ekipa ove nedelje radila na imanju Altorp, domu brata princeze Dajane, Erla Spensera, i gde su Hari i njegova porodica boravili tokom svoje letnje posete.

Najkontroverzniji aspekt ovog projekta je Marklina uloga. Prema izvoru, „Megan se ne pojavljuje samo u kameo ulozi — ona postaje glas Dajanine priče. Hari možda jeste sin, ali Megan će biti glas koji publika čuje.“

Za princa Vilijama, koji je već osetljiv na bilo kakve pokušaje zloupotrebe sećanja na njegovu majku, ovo će biti udarac. Izvor blizak budućem kralju objasnio je: "Vilijam veruje da Dajanino nasleđe pripada njemu. To što Hari snima film je jedna stvar. To što Megan postaje naratorka priče njihove majke je nešto sasvim drugo. Ovo će biti izuzetno teško za Vilijama.“

2027. godina obeležava 30. godišnjicu smrti princeze Dajane, a ova godišnjica će neizbežno skrenuti pažnju na njeno nasleđe. Hari je, prema rečima insajdera, uveren da je „Dijanina priča pogrešno ispričana“ i da je njegova „odgovornost da je konačno ispravi“. Po mišljenju vojvode od Saseksa, monarhija je izneverila njegovu majku i stoga kraljevska porodica ne bi trebalo da bude konačni autoritet u vezi sa očuvanjem sećanja na nju.

Kralj Čarls III, prema izveštajima medija, obavešten je o povratku svog sina nekoliko dana pre javnog saopštenja i navodno je oduševljen prilikom da češće viđa svoje unuke. Međutim, princ Vilijam izgleda da je daleko manje gostoljubiv. Insajderi izveštavaju da je „spreman da podigne sve prepreke koje može“ kako bi zaustavio projekat. Vilijam veruje da Hari i Megan „iskorišćavaju tragediju njegove majke“ i „neće dozvoliti da je njen rođeni sin iskoristi u njenoj smrti“.

Braća nisu razgovarala skoro četiri godine, i ovaj projekat, izgleda, neće ih približiti pomirenju, već će samo produbiti razdor. Za Harija, ovo nije samo posao - to je način da vrati dug majci. Za Vilijama, to je izdaja koju nije spreman da oprosti.

(Stil)

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