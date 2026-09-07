Nikola Pelc se nalazi u Veneciji sa suprugom Bruklinom Bekamom i svi se smeju načinu na koji su se tu našli

Filmski kritičari nikada nisu hvalili glumu Nikol Pelc na velikom platnu. Ali ipak ona ne odustaje, jer njena porodica i njen voljeni suprug, Bruklin Bekam, veruju u nju.

Iako se njena porodica ne bavi baš glumom, bogatstvo njenog oca milijardera se svakako isplatilo. 5. septembra 2026. godine, Nikola je dobila nagradu Kineo za film "Zvezda u usponu". Ona nema veze sa Filmskim festivalom u Veneciji, ali je ceremonija dodele nagrada održana u Veneciji istog datuma kao i festival.

Slučajno se dešava da Nikola nije omražena na internetu — uglavnom zato što je izazvala razdor u bliskoj porodici Bekam — i zato ljudi stalno traže izgovore da je ismeju i njenu glumačku karijeru. Čak i sada, ljudi se rugaju činjenici da 31-godišnja Pelc glumi već 20 godina. ( „Pa kako je ona tačno zvezda u usponu?“, pitaju se neki ljudi.) Sumnja da joj je tata kupio nagradu, širi se poput požara...

Ovo su filmovi Nikol Pelc u kojima se pojavljivala u glavnoj ulozi:

TV serija Rajana Merfija „Lepotica“

„Lola“ od Majkla Apendala;

„Par za praznike“ od Džona Vajtsela;

„Mračni putevi“ od Aleksa Petifera;

Transformersi: Doba izumiranja Majkla Beja.

Nikola Pelc je došla u Veneciju ne samo da primi nagradu, već i da promoviše svoj novi film, „Prima“. U njemu ona igra balerinu koja se suočava sa teškim životnim izborom, a suprotstavlja joj se niko drugi do holivudska legenda Fej Danavej. Osamdesetpetogodišnja zvezda je na konferenciji za novinare obasipala svoju mladu koleginicu komplimentima: "Oduševljena sam što sam ovde sa ovom mladom ženom. Vidim da će imati briljantnu karijeru. Mislim da je neverovatno talentovana. Još uvek se mnogo toga može očekivati od nje."

Filmski kritičari su izabrali ćutnju kao odgovor. Nikada nisu hvalili Nikolu, ali kritičari su joj zato davali mnogo kritike. Njenu glumu nazivaju beživotnom, a njenu odluku da igra siromašnu prostitutku (u Loli) glupom i podsmešljivom ( „Nije uspela da shvati ni osnovno razumevanje sveta koji je pokušavala da prikaže“ ).

Za film „Prima“, već vitka Pelc je izgubila još više kilograma. Kadrovi sa filmskog seta uplašili su publiku — Nikola je izgledala mršavo, iako sama nije tako htela. U jednom intervjuu je podelila da njena ishrana podseća na ishranu desetogodišnjaka, ali nije ulazila u detalje. Da li se isplatilo, biće otkriveno uskoro — premijera filma „Prima“ je zakazana za kraj 2026. godine. Za sada, Nikola Pelc sa zahvalnošću prihvata svoju nagradu:

"Zdravo svima. Obično mi je udobnije da igram lik kao glumica nego da budem pred publikom, zato vas molim da me razumete. Moja porodica mi znači sve. Moja mama, tata, braća i Bruklin, hvala vam. Uvek verujete u mene. Zahvaljujući vašoj podršci mogu da dosegnem zvezde.“

(Stil)

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