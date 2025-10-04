OSUĐEN ŠON DIDI KOMBS: Čuvenog repera čeka 50 meseci zatvora

Reper Šon Didi Kombs osuđen je na četiri godine i dva meseca zatvora nakon što je ranije ove godine proglašen krivim po optužbama za podvođenje.

Advokati Šona „Didija“ Kombsa podelili su planove da se žale na njegovu presudu, govoreći ispred suda. Didi je imao samo dve reči da kaže svojoj porodici kada mu je izrečena kazna od 50 meseci zatvora. Čuvši presudu, Didi je uzdahnuo i rekao porodici: „Žao mi je.“

Didiju je izrečena kazna od 4 godine i dva meseca zatvora, kao i novčana kazna od 500.000 dolara, što je najviša novčana kazna koju je sudija mogao da izrekne. Kontroverzni muzički producent je mahnuo obožavaocima po dolasku u sud i poslao je poljupce svojoj porodici u sudnici.

U julu je oslobođen ozbiljnijih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima, ali je proglašen krivim po dve tačke optužnice za prevoz bivših devojaka radi prostitucije, prenosi Miror.

Sudija Arun Subramanian oštro je kritikovao Kombsovo ponašanje prema žrtvama, govoreći o zlostavljanju za koje je Kombs osuđen.

- Zlostavljao si ih fizički, emocionalno i psihološki. Zašto je to trajalo tako dugo? Zato što si imao moć i resurse da to nastaviš, i zato što te nisu uhvatili ranije. Potrebna je ozbiljna kazna kako bi se javnost zaštitila od budućih zločina - rekao je sudija, prenosi New york post.