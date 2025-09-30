Oglas
OTKRIVEN PRAVI RAZLOG RAZVODA NIKOL KIDMAN I KITA URBANA: Bila je zatečena kad joj je muž ovo saopštio!

Nije očekivala da će se to dogoditi.

Nikol Kidman i Kit Urban decenijama su bili sinonim skladnog holivudskog braka, uorkos činjenici da su i oni imali svojih problema, najviše zbog njegove zavisnosti od alkohola.

Na crvenim tepisima uvek su delovali skladno i uvek su iskazivali nežnost jedno prema drugom. Ipak, u poslednje vreme nismo ih viđali zajedno u javnosti, a sad je u javnost izašla informacija da su se glumica (58) i kantri pevač (57) rastali nakon 19 godina braka i dvoje zajedničke dece.

Izvori tvrde da je do kraja ove ljubavi doveo nedostatak intimnosti ali i njihovi pretrpani rasporedi.

'Kit nikada ne viđa Nikol, ili ona snima ili je on na turneji', rekao je jedan izvor.

'Bilo je puno ljubavi između njih dvoje i možda se neće razvesti. Zajedno su decenijama, tako da postoji mogućnost da se pomire, ali trenutno ne funkcionišu kao par', dodao je.

Urban je navodno inicirao priču o razvodu, a navodno je zbog svog nezadovoljstva u braku 'prozvao' suprugu'. Kako se navodi, najviše se žalio na sve veću hladnoću među njima.

Ona je navodno bila 'zatečena' onim što je izgovorio.

'Intimnosti nema, samo prolaze kroz rutinu braka. Ako ih ova razdvojenost ponovo spoji, to bi bilo neverovatno, ali Kit joj je morao reći da nije srećan', tvrdi izvor.

'Bila je zatečena, ali videćemo kako će stvari ići tokom praznične sezone i njegovog nadolazećeg rođendana sledećeg meseca', dodao je.

U braku su dobili ćerku Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14). Drugi izvor blizak glumici otkrio je da se ona brine o deci i drži porodicu na okupu u Nešvilu, gde par poseduje imanje vredno 4 miliona dolara, a Urban je navodno odsutan.

Od maja je na svojoj svetskoj turneji High and Alive, a u četvrtak bi trebalo da nastupi u Pensilvaniji. TMZ je u ponedeljak izvestio da se Urban preselio u svoju rezidenciju u Nešviku i iselio se iz njihovog porodičnog doma'.

'Trude se da razgovaraju svaki dan kada su razdvojeni, ali šokantno je koliko su vremena proveli odvojeno od kako je Nikolina majka preminula prošlog septembra. Kao da su oboje krenuli svojim putem', rekao je izvor za magazin Woman's Day ranije ovog meseca.

