OTKRIVENO KAKVA JE ZAPRAVO MEGAN MARKL: Evo šta glumica koja je poznaje 20 godina ima da kaže o njoj

Kakva je Megan zaista iza zatvorenih vrata, najbolje znaju njeni bliski prijatelji.

Megan Markl intrigira javnost otkako se udala za princa Harija, a njena pojava nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Dok joj jedni zameraju što je supruga odvojila od porodice, drugi smatraju da je njena autentičnost za svaku pohvalu. Ipak, kakva je ona zaista iza zatvorenih vrata, najbolje znaju njeni bliski prijatelji. Jedna od njih je glumica Abigejl Spenser, sa kojom se druži duže od dve decenije.

NJih dve povezuje više od dvadeset godina iskrenog prijateljstva. Sve je počelo još 2007. na jednoj audiciji za televiziju NBC, a sve ostalo je — istorija. Upravo zato, na njujorškoj premijeri svog novog filma „Clean Hands“ u okviru Trajbeka festivala, Abigejl je ekskluzivno za „HELLO!“ podelila dirljive detalje o njihovom odnosu i otkrila koje je osobine najviše očaravaju kod vojvotkinje od Saseksa.

– Mislim da kod nje ništa nije neočekivano, jer je ona jednostavno — veličanstvena, izjavila je glumica sa neskrivenim oduševljenjem.

- Megan svoje emocije nosi na dlanu i, potpuno iskreno, jedna je od najboljih prijateljica koje sam u životu mogla da poželim. Divna je, neverovatna i topla, baš onakva kakva se i čini u javnosti.

Emotivna priča sa velikog platna

Inače, u svom najnovijem filmu, Abigejl tumači lik Dejne, dok njenog supruga igra Zek Braf. Radnja je zasnovana na istinitoj priči o policajcu koji vodi tešku ličnu bitku sa ćerkinom zavisnošću od droge, dok istovremeno pokušava da ostane profesionalac na dužnosti. Osim što je biranim rečima govorila o Megan, glumica je istakla i da je istinski uživala u svakom kadru koji je podelila sa Zekom Brafom.

Na pitanje šta je novo i iznenađujuće naučila o sebi tokom ovog kreativnog procesa, Abigejl je iskreno odgovorila:

-Ponovo sam shvatila koliko zapravo volim film. Zek i ja smo radili na setu sa skromnim budžetom i pravo je čudo što smo večeras ovde. Ali ono što me najviše ispunjava jeste činjenica da kroz umetnost možemo da uradimo nešto opipljivo i dobro za svet.“

Naime, deo prihoda od filma ide pravo ustanovi „Brookes House“, koja obezbeđuje smeštaj i negu ljudima koji se oporavljaju od bolesti zavisnosti.

- Glavni pokretač celog projekta bio je da se čuje za ovu istinitu priču i da se pomogne drugima u lečenju. Predivno je kada iza umetnosti stoji viši cilj. Snimanje u Atlanti je bilo toliko divno iskustvo da smo se na kraju svi u ekipi pogledali i pitali: ‘A kada ćemo snimati sledeći film?’, kroz osmeh kaže glumica.

Sin na korak od glumačkih voda

Izgleda da je i njen sin Roman (18), kog je dobila u braku sa bivšim suprugom Endruom Pruetom, nasledio talenat za scenu, potvrđujući pravilo da iver ne pada daleko od klade.

- Moram priznati da je mnogo bolji glumac nego što sam ja bila u njegovim godinama. Ako odluči da krene ovim putem — sjajno, ako ne — opet dobro. Odrastajući uz mene, video je sve uspone i padove ove industrije i život u koferima, ali ja ovaj posao obožavam. Ako je to i njegova želja, ima moju punu podršku, zaključila je Abigejl.

Megan Markl sa decom za dve nedelje u Britaniji, kralj Čarls upoznaće unuku

Prema pisanju više britanskih i američkih medija, princ Hari planira da za nekoliko nedelja doputuje u Ujedinjeno Kraljevstvo zajedno sa suprugom Megan Markl i njihovom decom, princem Arčijem i princezom Lilibet.

Ukoliko se planovi ostvare, biće to prvi put od 2022. godine da će Hari i Megan, odnosno cela porodica zajedno boraviti u Britaniji, a ujedno i prvi dolazak mališana nakon više od četiri godine. Poseta je navodno povezana sa događajima kojima će biti obeleženo godinu dana do početka Invictus igara u Birmingemu, projekta koji je Hari pokrenuo još 2014. godine i koji smatra svojim najvažnijim životnim nasleđem.

(Hello)

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