OTVOREN TESTAMENT SAŠE POPOVIĆA: Sva imovina pripala Suzani - evo šta je uradila sa 280 stanova, 48 lokala, automobilima i jahtom

Saša Popović je tokom života vredno sticao, a bogatstvo je ulagao kako u nekretnine, tako i u automobile.

Nakon smrti Saše Popovića, pevačica Suzana Jovanović postala je naslednica njegovih brojnih nekretnina i imovine. U testamentu su joj pripali vila na Bežanijskoj kosi, čak 280 stanova i 48 lokala, dva apartmana u Opatiji, kao i nekoliko luksuznih automobila.

Suzana je više puta isticala da joj je Popović potpuno promenio život i omogućio da živi bajkovito, posebno u poređenju sa skromnim danima iz detinjstva i mladosti koje je provela u selu Ralja kod Smedereva.

Poznato je da je Popović tokom godina ulagao značajna sredstva u luksuzne stvari, među kojima su skupoceni automobili i jahta.

Saša je bio strastveni ljubitelj luksuza, a kako su mediji pisali, posedovao je impresivan vozni park, uključujući BMW i8, koji je platio 150.000 evra, dva "Mercedes" džipa i mali "Smart" koji je bio praktičan za vožnju po gradu i parkiranje, ali evo i koje je sve vozio:

Osim automobila, Popović je bio vlasnik jahte koja je bila usidrena na Hrvatskom primorju. Na održavanje jahte trošio je velike svote novca, a u jednom od intervjua je istakao:

"Ne žalim novac na takve stvari, volim da imam skupe i dobre automobile. A jahtu znam da vozim i iz tog razloga sam je i pazario."

Suzana Jovanović nakon smrti Saše Popovića prodala je dva luks apartmana koja su imali u Opatiji na obali mora, a razmatra i prodaju svoje jahte, otkrio je njihov kum Dejan Ćirković Ćira.

Vila na Bežaniji

NJegov luksuzni način života bio je vidljiv i u njegovoj vili na Bežanijskoj kosi, koji odiše prostranošću i luksuzom na svakom koraku. Dnevna soba je ukrašena skupocenim nameštajem, klavirom, šankom i brojnim umetninama i porodičnim fotografijama.

Stan u Opatiji

Takođe, posedovao je i luksuznu vilu u Opatiji koju je platio 300.000 evra, a uživao je u odmoru sa porodicom i prijateljima uz bazen i prelep pogled na more.

Prema izvorima bliskim Popoviću, preporuka prijatelja je bila presudna za brzu odluku o kupovini. Stan od oko 100 kvadrata nije zahtevao mnogo razmišljanja, a dogovor je postignut bez oklevanja, a potom su uzeli još jedan. Nakon Sašine smrti, oglasila se Suzana:

"Za Saletovog života smo zajedno odlučili da prodamo apartmane u Opatiji. Deca uopšte nisu volela da odlaze tamo.Danijel i njegova supruga jesu, ali Aleksandra uopšte nije volela Opatiju. Nas dvoje, on više nego ja... Ja tamo sebi nisam pronašla društvo, on jeste. Išla sam zbog njega, jer sam videla da mu je lepo. Onda smo doneli odluku da nam to ne treba i da ćemo više putovati", rekla je Suzana za "Scandal".

280 stanova i 48 lokala

Interesantno je da je Viki Miljković, koja se pored posla sa prodajom luksuznih nekretnina odnedavno bavi i proizvodnjom nameštaja u Turskoj, zajedno sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom postala i ekskluzivni prodavac stanova koje je na Bežanijskoj kosi gradio Saša Popović.

Prodaja Granda

Ne postoji potvrđena i zvanična informacija koja precizno navodi koliko je tačno Popović zaradio od prodaje Granda, a u medijima se tada spekulisalo da su Saša i Lepa Brena 2014. godine prodali su 51% udela u kompaniji "Grand" za 15 miliona evra.

Prema informacijama koje su cirkulisale u medijima, Sašina ukupna zarada u poslednjih nekoliko godina, uključujući sedam i po miliona evra od prodaje kompanije, dostigla je iznos od oko 10.500.000 evra, pisao je Telegraf ranije ove godine.

(Mondo)

