OVAKO JE IZGLEDAO VLADO GEORGIEV KAO DEČAK: Već tada je imao svoj prepoznatljiv gospodski stil (FOTO)

Društvenim mrežama kruži fotografija Vlada Georgieva iz dečačkih dana, a mnogi su primetili da se pevač gotovo nije promenio. Prepoznatljiv osmeh, uredna frizura i elegantan stil bili su njegov zaštitni znak još u detinjstvu.

Na Instagram stranici posvećenoj estradnoj arhivi osvanula je fotografija Vlada Georgieva iz perioda kada je bio dečak, koja je brzo privukla pažnju njegovih obožavalaca.

Na slici mladi Vlado pozira naslonjen na kameni zid, sa prekrštenim rukama i ozbiljnim izrazom lica. Odeven je u tamni džemper preko bele košulje, a mnogi su u komentarima primetili da je već tada negovao prepoznatljiv, gospodski stil po kojem će kasnije postati poznat.

Fotografija je nastala u ambijentu koji podseća na stari deo primorskog grada, a ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da se pevač fizički gotovo nije promenio. Crte lica, frizura i držanje ostali su prepoznatljivi, pa su mnogi zaključili da bi ga lako prepoznali i na fotografiji staroj nekoliko decenija.

Vlado Georgiev godinama važi za jednog od najprepoznatljivijih kantautora na regionalnoj muzičkoj sceni, a publika ga osim po hitovima pamti i po elegantnom imidžu koji očigledno neguje još od najranijih dana.

Stara fotografija izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a fanovi su se složili u jednom – vreme jeste prošlo, ali je Vlado ostao gotovo isti.

(Direktno)

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