FRIZURA KOJA ĆE DOMINIRATI JESENI: Demi Mur je nosi, a tajna je u tome što izgleda savršeno bez mnogo truda

Otkrijte kako nova frizura Demi Mur kombinuje jednostavnost i eleganciju, idealna za jesenje mesece.

Demi Mur godinama gotovo da nije menjala svoju dugu, tamnu kosu koja je postala deo njenog prepoznatljivog izgleda. Sada je, međutim, pokazala sasvim drugačiju frizuru, a elegantan rez mogao bi da bude odlična inspiracija ženama koje ove jeseni žele promenu.

Kada pomislimo na Demi Mur, jedna od prvih asocijacija svakako je njena duga, ravna i besprekorna crna kosa. Holivudska glumica decenijama joj je ostala verna, zbog čega svaka promena njenog izgleda privlači posebnu pažnju.

Upravo zato nije prošla nezapaženo kada se tokom Nedelje mode u NJujorku pojavila sa znatno kraćom frizurom.

Zvezda serije „Landman“ prisustvovala je reviji Toma Brauna za proleće/leto 2027, a njen novi izgled privukao je gotovo jednaku pažnju kao i modna pista.

Između mikro boba i frizure do brade

Nova frizura Demi Mur nalazi se negde između klasičnog boba do brade i njegove kraće, modernije mikro varijante.

Upravo ta dužina čini je zanimljivom za jesen – dovoljno je kratka da potpuno promeni izgled i istakne lice, ali nije toliko stroga da zahteva komplikovano svakodnevno stilizovanje.

Čiste linije daju joj elegantan i sofisticiran karakter, dok pažljivo određena dužina naglašava vilicu, vrat i crte lica.

U poređenju sa dužim „Birkin“ frizurama, ovaj rez je znatno kraći, ali zadržava ženstvenost i mekoću. Istovremeno deluje zrelije i prefinjenije od pojedinih veoma kratkih varijanti boba.

Tajna nije u tome da kosa mora da se završi tačno kod brade

Kod ovakvog šišanja posebno je važno da se dužina prilagodi obliku lica, a ne da se ista frizura jednostavno preslika na svaku ženu.

Stilista Ris Ventvort ranije je za „Elle“ objasnio da izraz „dužina do brade“ ne znači da kosa nužno mora da se završi tačno u visini brade.

Mnogo je važnije pronaći tačku koja odgovara vratu i liniji vilice konkretne osobe. Cilj dobro izvedenog reza jeste da istakne najlepše crte lica, pa nekoliko centimetara razlike može potpuno promeniti krajnji rezultat.

Upravo zbog toga ovaj tip boba može da ima više varijanti – nekome će najbolje pristajati tik uz vilicu, dok će kod druge žene nešto duža verzija izgledati skladnije.

Demi Mur pokazala kako kratka kosa može da izgleda veoma elegantno

Glumica je novu frizuru predstavila uz upečatljiv „all black“ stajling.

Nosila je crnu bomber jaknu i kravatu, dok su strogoću kombinacije ublažili providni detalji od čipke, suknja od organze i čarape do listova.

Kratka, precizno oblikovana kosa savršeno se uklopila uz takvu kombinaciju jer je celokupnom izgledu dala modernu i pomalo odvažnu notu.

Istovremeno je pokazala zašto bob opstaje među najpopularnijim frizurama iz sezone u sezonu. Može izgledati minimalistički uz jednostavnu garderobu, ali i veoma sofisticirano kada se kombinuje sa elegantnijim komadima.

Odlična ideja za žene koje žele veliku promenu bez komplikovane frizure

Jedna od najvećih prednosti ovog reza jeste efekat koji pravi.

Skraćivanje duge kose do područja vilice može potpuno promeniti lice, naglasiti vrat i učiniti da čitav izgled deluje modernije, a da pritom nije potrebno eksperimentisati sa bojom ili veoma neobičnim šišanjem.

Zbog toga bi nova frizura Demi Mur mogla posebno da privuče žene koje žele primetnu promenu ove jeseni, ali ipak žele da zadrže elegantan izgled.

Bob se može nositi potpuno ravno i zaglađeno za sofisticiran efekat, ali i nešto opuštenije kada se želi manje formalan izgled.

Ipak, kratka kosa nije potpuno bez održavanja

Iako ovakav bob na prvi pogled deluje jednostavno, postoji jedna stvar koju treba imati na umu – da bi precizna forma ostala ista, šišanje mora redovno da se osvežava.

Kod duge kose nekoliko centimetara izrastka često gotovo da ne pravi razliku. Kod kratkog boba situacija je drugačija, jer se promena dužine mnogo brže primećuje i može promeniti čitavu siluetu frizure.

Ventvort zbog toga savetuje da se naredno šišanje planira odmah nakon prethodnog termina.

(Stil)

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