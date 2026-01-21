OVO JE PREDSTAVNIK IZRAELA NA EVROVIZIJI 2026: Učešće u senci kontroverzi

Izrael je izabrao predstavnika za Evrosong 2026.

Noam Betan, 27‑godišnji pevač iz Ra’anane, predstavljaće Izrael na ovogodišnjoj Evroviziji nakon što je sinoć pobedio u finalu popularnog takmičarskog šoua Hakočav Haba (Rising Star).

Betan, rođen u porodici francuskih imigranata, u finalu je nadmašio Gala De Paza , Širu Zluf i Alonu Erez i postao prvi muški izraelski predstavnik na Evroviziji od 2022. godine.

Nakon proglašenja pobednikom zahvalio se publici:

- Hvala što ste me izabrali — daću sve od sebe, učiniću sve što mogu da predstavljam našu zemlju. To je stvarno velika privilegija.

Učešće u senci kontroverzi

Kada je sezona Rising Star šoua krenula u novembru, učešće Izraela na Evroviziji bilo je pod znakom pitanja zbog poziva da se zemlja isključi s takmičenja zbog svoje uloge u ratu. Iako su neki javno pozivali na izbacivanje Izraela, Evropska radiodifuzna unija (EBU) odlučila je većinom glasova da Izrael ostane u takmičenju.

Zbog te odluke, Irska, Islanda, Holandija, Španija i Slovenija najavile su da neće učestvovati na Evroviziji u znak protesta.

Betan je rekao da zna da ga tamo možda neće dočekati raširenih ruku, ali da ga to neće obeshrabriti. On je opisao svoje nastupe kao "ulazak u lavlji brlog", ali je dodao da, kada vidi nekoliko izraelskih zastava u publici, zna da ima podršku nacije i da je to velika čast.

Ko je Noam Betan?

Za razliku od nekih prethodnih izraelskih predstavnika, Noam Betan već ima izgrađenu muzičku karijeru, iako nije među najpoznatijim izvođačima u zemlji.

Godine 2018. takmičio se u šouu Aviv or Eyal i osvojio treće mesto. Od tada je objavio niz singlova, a 2023. i prvi album pod nazivom Above The Water. Na audiciju Rising Star došao je s sopstvenom pesmom Madame, a finale je zatvorio izvedbom Dernière danse.

Očekuje se da će njegova evrovizijska pesma, koja treba da bude predstavljena u martu, imati stihove na francuskom jeziku.

Izrael se takmiči na Evroviziji od 1973. i do sada je pobedio četiri puta: 1978., 1979., 1998. godine s Danom International i pesmom Diva i 2018. kada je pobedila Netta Barzilai s pesmom Toy.

