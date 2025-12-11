Oglas
JOŠ JEDNA ZEMLJA ODUSTALA OD EVROVIZIJE 2026. GODINE: I Island se povukao zbog učešća Izraela

Island je tako postao peta učesnica koji se povlači zbog kontroverzi oko učešća Izraela, nakon što su to ranije učinile Španija, Holandija, Irska i Slovenija.

1765460753_1764923151_2b56df2ca2cb6e717beb2b07cd6b5838e3d5cafb-693acb1131b8b.jpg
Foto: Profimedia
Island neće učestvovati na Pesmi Evrovizije 2026. godine zbog učešća Izraela, saopštio je danas islandski javni servis RUV, dodajući da odluka o prenošenju takmičenja još uvek nije donesena.

 "Iz javne rasprave u zemlji i reakcija na odluku Evropske radio-difuzne unije (EBU) od prošle nedelje jasno je da neće vladati ni radost ni mir u vezi sa učešćem RUV na Pesmi Evrovizije", navodi se u saopštenju.

Islandski javni servis je dodao da još nije odlučeno da li će ta televizija prenositi festival.

"Učešće izraelskog nacionalnog emitera, Kan, u takmičenju stvorilo je nejedinstvo među članicama Evropske radiodifuzne unije (EBU) i širom javnošću“, saopštio je islandski emiter RUV, prenosi BBC.

Rok za potvrdu učešća zemalja na Pesmi Evrovizije Evrovizije 2026. ističe danas.

Na sastanku članova EBU prošle nedelje odlučeno je da Izrael neće biti isključen, uprkos kritikama zbog rata u Gazi i politizacije takmičenja.

U saopštenju EBU se eksplicitno ne pominje Izrael, ali se potvrđuje da su njeni članovi pokazali "jasnu podršku" novim izmenama i da "nije bilo potrebe za daljim glasanjem" o tome ko će moći da učestvuje.

Prošlog meseca, EBU je predstavio reforme svog sistema glasanja usmerene na jačanje poverenja i transparentnosti, mere koje su dobile ogromnu podršku na današnjem sastanku u Ženevi.

Prema revidiranim pravilima, pojedinačni gledaoci će biti ograničeni na 10 glasova umesto prethodnih 20, a publika će biti podsticana da rasporedi svoju podršku na više prijava.

Takođe, profesionalni žiriji biće vraćeni za polufinalne runde, zajedno sa glasanjem publike.

EBU napominje da će emiteri sada morati da potvrde svoje učešće na takmičenju sledeće godine u Beču, a kompletna lista učesnika biće objavljena pre Božića.

(B92)

