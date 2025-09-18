Oglas
PO ČEMU JE ROBERT REDFORD ŽELEO DA GA LJUDI PAMTE: Izbegavao je slavu, povukao se iz Holivuda, ali je na jednu stvar u svojoj karijeri bio ponosan

Slavni holivudski velikan preminuo je u 90. godini, a slava ga nikad nije fascinirala.

1758180431_131469_profimedia-0854217415_f.jpg
Foto: Profimedia
Holivudski velikan Robert Redford umro je 16. septembra u 90. godini. Jedan od njegovih poslednjih filmova, The Old Man & the Gun iz 2018. naveo je Roberta Redforda da objavi da je završio sa glumom.

"Nikad ne reci nikad, ali prilično sam siguran da je ovo to za mene,“ rekao je glumac tada.

Samo mesec dana kasnije, Redford je za People priznao da ipak nije siguran šta budućnost nosi:

"Mislim da je bila greška reći da sam završio, jer nikad ne znaš,“ objasnio je "U tom trenutku mi se činilo da je vreme, možda, da se posvetim nekoj drugoj sferi.“

Robert Redford obeležio je jednu epohu:

Zajedno sa svojim pokojnim sinom Džejmsom, 2005. osnovao je The Redford Center, organizaciju koja je povezala filmsku umetnost sa ekološkim aktivizmom i edukacijom. NJegov mirni život na ogromnom ranču, koji je kupio još 1961, dodatno je učvrstio njegovu odlučnost da štiti prirodne pejzaže koje je voleo i pružio mu je utočište od buke Holivuda.

Povratak umetnosti i jednostavnom životu

"Uživam u ovome,“ rekao je za Associated Press 2020. godine, opisujući sporiji životni ritam:  "Vraćam se onome čime sam se bavio pre nego što sam postao filmski stvaralac, bio sam umetnik, slikar… Tako posmatram svet oko sebe.“

Kako je želeo da bude upamćen

Iako je uglavnom izbegavao slavu, Redford je znao tačno kako želi da ga ljudi pamte:

"Po radu… To je prava zabava: penjanje uz planinu je zabava, a ne stajanje na vrhu. Tamo više nema gde da se ide,“ rekao je za Esquire UK 2020. godine "Ali penjanje, ta borba… to je za mene uzbuđenje. Kada je to gotovo, to je kraj. Ne gledam mnogo dalje od toga.“

(Kurir)

