POSLEDNJI TRENUCI DAJAN KITON: Otkriveni svi detalji u jezivom pozivu Hitnoj službi!

Dajana Kiton preminula je u 79. godini, a mnogi njeni prijatelji kažu da nisu znali da je imala problema sa zdravljem

Poslednji trenuci Dajane Kiton otkriveni su u pozivu Hitnoj službi 911, a prijatelji kažu da je bila „veoma mršava“ u danima koji su prethodili njenoj šokantnoj smrti u 79. godini.

Dodatni dokazi o iznenadnom uzroku smrti Dajane Kiton pojavili su se u nedelju objavljivanjem poziva hitnim službama 911.

Snimak, koji je u nedelju dobio TMZ, otkriva glas dispečera koji poziva vatrogasnu službu Los Anđelesa da odgovori na izveštaje o „osobi koja je pala“ na kućnoj adresi Dajane Kiton ubrzo posle 8 časova ujutru u subotu.

Glumica je odmah prevežena u obližnju bolnicu gde je kasnije proglašena mrtvom.

Bila je sa voljenima kada je preminula, rekao je rođak za Asošijejted pres, a porodica je zatražila privatnost. Više detalja nije objavljeno.

Ali bliski prijatelji zvezde sećaju se kako je postajala sve povučenija u protekloj godini sa jednom dugogodišnjom prijateljicom, tekstopiscem Kerol Bajer Sejdžer, koja je otkrila kako je primetila da je Dajana postala šokantno mršava pre šokantne smrti.

„Videla sam je pre dve ili tri nedelje i bila je veoma mršava“, prisetila se Sejdžer. „Izgubila je toliko kilograma.“

Sejdžer je objasnila da je Dajana bila pogođena šumskim požarima koji su opustošili Los Anđeles u januaru.

„Morala je da ode u Palm Springs jer joj je kuća oštećena iznutra i morali su sve da očiste.“

„Bila je tamo neko vreme, a kada se vratila, bila sam pomalo zapanjena koliko je kilograma izgubila“, podelila se njena prijateljica.

Sejdžer je opisala svoju pokojnu prijateljicu kao „magično svetlo za sve“.

„Jednostavno sam je volela“, rekla je. „Bila je tako posebna, jednostavno umela da osvetli sobu svojom energijom.“

Još jedna Kitonova poverljiva osoba rekla je časopisu People da je glumičino zdravlje poslednjih meseci naglo pogoršalo, nešto „što je bilo srceparajuće za sve koji su je voleli“.

"Desilo se to iznenada. Bilo je tako neočekivano, posebno za nekoga sa takvom snagom i duhom.“

„U poslednjim mesecima, bila je okružena samo najbližom porodicom, koja je odlučila da stvari drži veoma privatno. Čak ni dugogodišnji prijatelji nisu bili u potpunosti svesni šta se dešava.“

