Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

POZNATA GLUMICA OPTUŽILA KEJTI PERI ZA ZLOSTAVLJANJE, JAVNOST U ŠOKU: "Postoje svedoci i slike"

Rubi Rouz iznela je teške optužbe na račun Kejti Peri, tvrdeći da ju je pevačica se*sualno napala u noćnom klubu pre skoro dve decenije

1776156078_profimedia-1067647534.jpg
Foto: Profimedia/Kilpatrick Sean/CP/ABACA/Abaca Press
Oglas

Glumica, poznata po ulogama u seriji "Orange Is the New Black" i filmu "John Wick: Chapter 2", iznela je optužbe u komentarima na društvenoj mreži Threads 12. aprila.

Rouz tvrdi da se incident dogodio u jednom klubu u Melburnu, kada je bila u ranim dvadesetim godinama, dodajući da joj je trebalo skoro 20 godina da javno progovori o tome.

"Treba mnogo vremena da pronađete glas nakon traume. Ovo pokazuje koliko dubok trag ostavlja se*sualno nasilje", napisala je između ostalog.

Takođe je istakla da joj je bilo posebno teško da govori o navodnom nasilju između žena, navodeći da se o takvim slučajevima ređe priča.

Ipak, naglasila je da ne planira da podnese zvaničnu prijavu, već da je odlučila da svoje iskustvo podeli javno.

Sa druge strane, predstavnik Kejti Peri je kategorički odbacio optužbe.

"Ove tvrdnje nisu samo potpuno netačne, već su i opasne i neodgovorne", naveo je u saopštenju, dodajući da je Rouz i ranije iznosila ozbiljne optužbe na društvenim mrežama koje su demantovane.

Za sada nema dodatnih informacija, a slučaj se odvija isključivo kroz javne izjave dve strane.

Rubi je nastavila da iznosi dodatne tvrdnje u vezi sa Kejti pojačavajući svoje navode i tvrdeći da poseduje dokaze za ono što je ranije ispričala.

U objavama na društvenim mrežama, Rouz je navela da bi Peri "slobodno mogla da je tuži", dodajući da se to, po njenom mišljenju, neće desiti jer "postoje fotografije i više svedoka" koji su, kako tvrdi, prisustvovali događaju. Ona je takođe insinuirala da se između njih dešavalo više sukoba i psiholoških pritisaka i u godinama koje su prethodile kasnijim javnim nesuglasicama i pesmama koje je nazvala "smešnim".

U istim objavama, Rouz je iznela i novu tvrdnju da joj je Peri navodno u 2010-im godinama potpisala i napisala preporuke za vizu za Sjedinjene Američke Države, što dodatno komplikuje prirodu njihovog ranijeg odnosa koji opisuje kao višegodišnji i složen.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas