GLUMAČKA LEGENDA LJUBAV SVOG ŽIVOTA PRONAŠLA U OSMOJ DECENIJI ALI NI NE POMIŠLJA NA BRAK: "Hajde da se saberemo" (FOTO)

Proslavljena Džudi Denč ponovo će imati priliku da uživa sa publikom, a istovremeno i da podeli neke nepoznate detalje iz svog života, kao što je sve vezano za ljubavnu priču sa Dejvidom Milsom.

Slavna Džudi Denč (91) vraća se na TV ekrane emisijom "Tea with Judi Dench". Glumica nagrađena Oskarom u novoj epizodi, koja se emituje na Sky Artsu, u svom domu dočekuje ser Ijana Mekelena, sa kojim vodi iskren razgovor o njihovim izuzetnim životima i karijerama, prenosi HELLO.

Džudi je poznata i voljena zbog svoje blistave i dugogodišnje glumačke karijere, koja uključuje uloge u filmovima kao što su "Džejms Bond", "Beleške o skandalu", "Filomena" i "Zaljubljeni Šekspir", ali i bogatu pozorišnu karijeru u prestižnoj Kraljevskoj Šekspirovoj kompaniji.

Ali koliko zapravo znate o njenom životu daleko od kamera?

Džudi je od 2010. godine u vezi sa stručnjakom za zaštitu prirode Dejvidom Milsom.

Dejvid, koji je gotovo deset godina mlađi od Džudi, karijeru je započeo kao proizvođač mleka, uz nagrađivano stado rasnih džersi krava Venn. Godine 1994. prodao je svoje stado i odlučio da se posveti zaštiti britanskog životinjskog sveta. Tri godine kasnije osnovao je British Wildlife Centre, koji je dom brojnim vrstama divljih životinja i nosi titulu najvećeg uzgajivača crvenih veverica u Velikoj Britaniji.

Dejvid i Džudi su se upoznali kada ju je on 2010. godine pozvao u svoj centar za zaštitu divljih životinja kako bi otvorila ograđeni prostor za veverice.

Zanimljivo je da iako su zajedno više od 15 godina, par ne planira da uskoro stane pred oltar.

"Razgovarali smo o tome, ali mislim da nam je mnogo bolje ovako, jer imamo dve odvojene kuće. Ili smo u jednoj ili u drugoj, a udaljene su oko šest kilometara., rekao je Dejvid za magazin Good Housekeeping.

"On neće mene zaprositi. Ne, ne, ne, ne, ne. Hajde samo da se saberemo i ponašamo u skladu sa svojim godinama", dodala je Džudi.

Glumica je takođe rekla da svoju drugu polovinu više voli da naziva "čovekom" nego "partnerom".

"Ne znam koja je prava reč, jer ne volim reč 'partner'. Partner ima veze sa plesom. Partner – užasna reč. Prijatelj? Ne. Dečko? Ne. Čovek? Može li 'čovek'?"

(Super žena)

BONUS VIDEO: