BRUKLIN I NIKOLA KONAČNO NA CRVENOM TEPIHU: Bekamov otuđeni sin sve vreme ljubio ženu, nije je puštao ni na sekund, a ona otišla kući sa prestižnom nagradom

Bruklin i Nikola Pelc Bekam su se pojavili zajedno na 83. Filmskom festivalu u Veneciji, privlačeći veliku pažnju javnosti.

Nakon što su se mesecima uspešno skrivali od radoznalih pogleda javnosti, Bruklin i Nikola Pelc Bekam ponovo su zakoračili pod blještave reflektore i to na najglamuroznijoj mogućoj pozornici. Poznati par privukao je ogromnu pažnju na 83. izdanju prestižnog Filmskog festivala u Veneciji, gde su se pojavili ruku pod ruku i podsetili svet zbog čega važe za jedan od najatraktivnijih i najpraćenijih parova današnjice. Njihov trijumfalni povratak na crveni tepih bio je obeležen ne samo prestižnim priznanjem koje je mlada glumica ponela kući, već i modnim izdanjem o kojem će se bez sumnje pričati danima.

Nikola Pelc Bekam je u Veneciju stigla sa posebnim razlogom, jer joj je na svečanoj ceremoniji uručena prestižna nagrada "Zvezda u usponu" na tradicionalnoj dodeli Kineo nagrada. Ova nezavisna ceremonija uspešno se održava i prati čuveni Filmski festival u Veneciji još od 2002. godine, iako nema zvaničnu saradnju sa samom Mostrom.

Organizatori su u svojoj zvaničnoj objavi na društvenoj mreži Instagram istakli da je ova američka glumica, scenaristkinja i producentkinja poslednjih godina privukla veliku pažnju javnosti zahvaljujući sve složenijim ulogama, kako ispred, tako i iza kamera. Naravno, ne treba zaboraviti ni ogromnu pažnju medija koja je pratila njenu karijeru, a njen prepoznatljivi stil ponovo je bio glavna tema svih svetskih modnih magazina.

Haljina koja je privukla sve poglede

Mlada zvezda se na dodeli nagrada pojavila u jednoj od najupečatljivijih kreacija koje smo imali priliku da vidimo na ovogodišnjem festivalu. Nikola je prošetala u raskošnoj tamnoljubičastoj haljini na jedno rame sa kapuljačom, koja je imala neobično uvijen gornji deo nalik šalu i naboranu suknju spuštenog struka koja se širila u dramatičan i dugačak šlep koji se vukao po crvenom tepihu.

Ovo neverovatno hrabro i prefinjeno modno izdanje savršeno je naglasilo njenu figuru i pokazalo da se ona ne plaši eksperimentisanja sa dramatičnim siluetama.

Pored nje je ponosno stajao njen suprug Bruklin Bekam, koji je za ovu svečanu priliku odabrao klasičan crni smoking sa satenskim špicastim reverima i elegantne lakovane derbi cipele. Bruklin je još jednom dokazao da je njegova najveća ljubav upravo njegova supruga, pa joj je neprestano popravljao kosu, držao je za ruku i nežno je ljubio dok su blicevi fotoreportera neumorno sevali sa svih strana.

Brak kao beskrajna igra

Ova javna razmena nežnosti nimalo ne iznenađuje one koji prate ovaj poznati par, s obzirom na to da Bruklin nikada nije skrivenih karata govorio o svojim najdubljim osećanjima.

"Ona je potpuno promenila moj život. Nikola je moja najbolja prijateljica, a naš brak je poput beskrajne igre. Svakog dana se sve više i više zaljubljujem u nju. Pronađite tu jednu osobu, čvrsto je držite i nikada je ne puštajte. To je najvažnija stvar koju možete da uradite", izjavio je Bruklin Bekam u svom iskrenom intervjuu za britanski Vog tokom 2025. godine.

Gotovo identične scene privrženosti i nežnosti par je pokazao i prethodne večeri, kada su se pojavili na ekskluzivnom koktelu koji su zajednički organizovali Zlatni globus i Aman Beverli Hils.

Ovo pojavljivanje u javnosti predstavlja izuzetno redak izlazak na crveni tepih za poznatih supružnika, koji su se poslednjih meseci svesno držali povučeno i daleko od očiju javnosti, izuzev kratkog pojavljivanja u martu na tradicionalnoj zabavi Eltona Džona povodom dodele Oskara.

Ipak, čini se da je njihovom skrivanju u anonimnosti došao kraj, jer oboje praktično od najranijeg detinjstva žive pod svetlima reflektora. Nikola je svoj glumački debi imala pre tačno 20 godina, kada je kao 11-godišnja devojčica zaigrala u božićnoj komediji "Dek d hols", dok je Bruklin slavan od prvog dana svog rođenja, tačnije od trenutka kada su se njegove prve fotografije pojavile u magazinu OK!.

(Blic Žena)

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