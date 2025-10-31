PRE NEGO ŠTO SE UDALA, BILA JE U VEZI SA DEDOM OD 73 GODINE: Otkrivena skandalozna veza Ivanke Tramp! (FOTO)

Danas je udata i važi za smernu damu, ali ljubavni život Ivanke Tramp bio je više nego buran, a njen odnos sa ocem mnoge fascinira

Ivanka Tramp drugo je dete Donalda Trampa sa pokojnom Ivanom Tramp. Rođena je 30.10.1981. godine. A kao i njen stariji brat, Ivanka je počela da radi za svog oca u Trampovoj organizaciji, a bila je i sudija u "Šegrtu". Inače, Ivanka važi za Trampovu miljenicu sa kojom ima poseban odnos.

Ivanka je takođe radila kao model i razvila sopstvenu liniju odeće i nakita.

Udata je za Džared Kušnerasa kojim ima troje dece: Arabelu, Džozefa i Teodora.

Međutim u mladosti je bila sklona skandalima, pa je tako ostao upamćen onaj sa njenim bivšim dečkom.

Naime Donald Tramp je sa porodicom redovno odlazio u poznato skijalište u Aspenu, a baš na tom mestu pre dosta godina Ivanka je bila inicijator skandala. Tada je odjednom nestala, te su i policijske snage tragale za njom.

Prema pisanju Aspen Daily News, pozivajući se na policijskog službenika koji je učestvovao u potrazi, Ivanka je sve vreme bila sa dečkom u drugoj hotelskoj sobi.

Čudan ondos sa ocem

Još pre nego što je postao predsednik Amerike, Donald Tramp davao je bizarne izjave o svojoj ćerki Ivanki. Jednom prilikom rekao je da ima najbolje telo, te da se ne bi protivio da se njegova mezimica slika za Plejboj.

Takođe je na pitanje šta je omiljeno njemu i njoj rekao: "Mislio sam reći seks, ali mogu se setiti i golfa i nekretnina."

"Mislim da ona ne bi na to pristala, ali zaista ima lepu figuru. Rekao sam da bih bio s njom u vezi da mi nije ćerka", komentarisao je tada Tramp, a nešto slično ponovio bi kada god bi mu se ukazala prilika.

"Da, ona je zaista nešto posebno i uz to je lepotica. Da nisam srećno oženjen i da joj nisam, znate, otac...", rekao je aludirajući da bi zavodio Ivanku.

Veza sa čovekom od 73 godine

Kvinsi Džons, čuveni producent, preminuo je u 91. godini, a svojevremno je tvrdio da je bio u vezi sa 48 godina mlađom Ivankom Tramp. Ova informacija šokirala je javnost, a Donaldova mezimica nikada nije ni potvrdila, a ni demantovala ovu priču.

Naime, izjavio je 2018. za New York magazin da se 2006. viđao sa Ivankom Tramp. Tada mu je bilo 73, dok je Ivanka imala svega 25 godina.

"Zabavljao sam se sa Ivankom Tramp", rekao je, i dodao da je Donald Tramp megalomanski narcis.

Kako je isticao, njegova ćerka Kidada 2006. godine radila je kao manekenka za modnu kuću Tommy Hilfiger, te da mu je tada prenela poruku od Ivanke Tramp, koja je želela da ode na večeru sa legendarnim producentom.

"Rekao sam: Nema problema! Imala je najlepše noge koje sam ikada video. Ipak, ima pogrešnog oca", napomenuo je.

(Stil)

