PREBOLELA KRUZA ZA MESEC DANA: Ana de Armas ima novog dečka (FOTO)

Kubanska glumica Ana de Armas ostavila je iza sebe devetomesečnu vezu sa živom legendom Holivuda Tomom Kruzom i navodno ima novog dečka.

Samo mesec dana nakon što je Ana de Armas raskinula sa 26 godina starijim Tomom Kruzom, popularna glumica je spremna da nastavi dalje.

Tridesetsedmogodišnja glumica je viđena u Los Anđelesu tokom opuštene šetnje s biznismenom Marselom Valenteom, za kog TMZ piše da radi u kompaniji Babel Venture.

On je znatno mlađi od Kruza i ne eksponira se preterano u javnosti, pa o njemu nije poznato mnogo toga, zbog čega se veruje da je glumici bilo potrebno da odmori od interesovanja paparaca za njen ljubavni život.

Ana je nosila farmerke i jaknu od džinsa u istoj nijansi, belu majicu i farmerke, a od paparaca je pokušala da se sakrije iza crnih naočara za sunce. Par je šetao psa i delovao odlično raspoloženo, ali nisu pokazivali da su u vezi, što ne sprečava medije da o Valenteu pišu kao o njenom novom dečku.

Ana de Armas Hangs With Hunky New Man After Rumored Tom Cruise Split https://t.co/ic1yshxIef — d-rock trot (@drocktrot) November 13, 2025

Nakon šetnje, Ana de Armas i Valente su ušli u crni automobil i odvezli se zajedno, a ona još uvek nije komentarisala pisanje medija o novoj ljubavi.

Kraj ljubavi s Tomom Kruzom

Ana de Armas je započela vezu s legendarnim glumcem početkom godine, dok su zajedno snimali film "Deeper". Prvi put se o njima pisalo kao o paru u februaru, a potom su više puta fotografisani zajedno na raznim događajima.

Viđeni su i kako se drže za ruke na odmoru u Vermontu, ali su nedavno mediji javili da su glumci raskinuli.

Navodno je raskid bio Anina odluka jer je ona "počela da se oseća nelagodno zbog brzine kojom se veza razvija".

Glumci su i dalje, prema pisanju medija, u prijateljskim odnosima i još uvek postoje izvesne simpatije.

(Glossy)

BONUS VIDEO: