PREKID SARADNJE BOJANE I DAVIDA: Raskinuli ugovor - pevač otkrio detalje (VIDEO)

David Radosavljević otkrio je da je došlo do prekida saradnje sa njegovom koleginicom iz "Pinkovih zvezdica", te da Bojana X David više ne postoji.

Foto: Printscreen/ YouTube - RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal
Duo Bojana X David imao je zapažene nastupe na festivalu „Pesma za Evroviziju“.

Spekulisalo se da će se David Radosavljević možda pojaviti i na "PZE26", ali ovog puta ne sa Bojanom.

Prekid sradnje

Bojana i David su prekinuli saradnju, odnosno pomenuti duo više ne postoji.

Radosavljević će u narednom periodu biti posvećen solo karijeri, a za portal "Nemazabranjenih.rs" otkrio je da li je puklo možda i prijateljstvo između Bojane i njega koje datira još od „Pinkovih Zvezdica“, takmičenja zahvaljujući kojem su se njih dvoje i upoznali.

- Ostao sam u super odnosima sa Bojanom nakon raskida ugovora. Bili smo prijatelji i pre toga, ostaćemo prijatelji i nakon svega toga, naravno. Nismo ništa završili svađom, već smo kao umetnici pronašli neki svoj zvuk i želimo da prikažemo ljudima ono što smo mi - izjavio je David i tom prilikom istakao da nema nameru da se prijavi za "Pesmu za Evroviziju 2026", već da mu je cilj da što pre plasira svoje nove projekte i objavi nove pesme.

(Nemazabranjenih.rs)

