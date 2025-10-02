Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

Preminuo glumac koji je glumio u "Mućkama": Obožavaoci širom sveta se opraštaju od njega

Glumac Patrik Marej, najpoznatiji kao Miki Pirs, preminuo je nakon borbe sa rakom.

1759409405_Screenshot---2025-10-02T144839.215.png
Foto: Jutjub Printskrin/BBC Comedy Greats
Oglas

Zvezda serije "Mućke" (Only Fools and Horses) Patrik Marej umro je u 68. godini. Glumac najpoznatiji po ulozi Mikija Pirsa, ranije se borio sa rakom pluća, ali je dobio potvrdu da je izlečen. Godinu dana kasnije, otkrio je da mu se bolest vratila i proširila na noge i karlicu. Šezdesetosmogodišnjak se već jednom uspešno izborio sa rakom pluća i prošle godine mu je rečeno da je zdrav.

U dirljivom saopštenju podeljenom na jednoj fan stranici serije "Mućke", navedeno je: "Patrik Marej. Sa iskrenom tugom javljamo vest o smrti našeg prijatelja Patrika Mareja – Mikija Pirsa za mnoge. Bio je redovan posetilac naših konvencija i nedostajaće nam njegov humor i radost koju je donosio mnogima."

Obožavaoci se opraštaju od glumca

Obožavaoci su pohrlili da izraze saučešće, a jedan je napisao: „Patrik je devedesetih bio taksista u Blekhitu i često bih ga zvao da me vozi kući posle kasnog izlaska u pab… Radio je to između svojih glumačkih angažmana… Ovo je veoma tužna vest.“

"Tako tužna vest. Divan gospodin. Hvala ti za smeh po kome ćeš živeti zauvek. Počivaj u miru“, napisao je drugi. 'Moje najdublje saučešće porodici Patrika, on je bio sjajan lik u seriji ‘Mućke', mojoj omiljenoj komediji svih vremena. Počivaj u miru", dodao je treći.

Patrik je tumačio ulogu Mikija u 20 epizoda serije "Mućke" tokom njenog 22-godišnjeg trajanja, od 1983. do 2003. godine i poput Del Boja bio je poznat po švercu i sitnim poslovima na crnom tržištu, prenosi The Mirror.

Najpoznatiji je bio po svojim pretencioznim tvrdnjama o uspehu kako u biznisu tako i sa ženama, a često je koristio Rodnijevo neiskustvo u poslu. Nakon završetka serije 2003. godine, dobio je nekoliko filmskih uloga, uključujući filmove "The Firm" i "Curse of the Pink Panther", ali je na kraju napustio glumu i postao taksista u Kentu.

Najpoznatiji je bio po svojim pretencioznim tvrdnjama o uspehu kako u biznisu tako i sa ženama, a često je koristio Rodnijevo neiskustvo u poslu.

Nakon završetka serije 2003. godine, dobio je nekoliko filmskih uloga, uključujući filmove "The Firm" i "Curse of the Pink Panther", ali je na kraju napustio glumu i postao taksista u Kentu.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas