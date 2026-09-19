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PREMINUO POZNATI AMERIČKI PEVAČ (56): Proslavio se hitom koji svi znaju - tužne vesti potvrdila nejgova majka

Tragičnu vest o smrti Dankana Šeika potvrdila je njegova majka Suzan.

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Foto: Printscreen/ YouTube - Atlantic Records
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Dankan Šeik, poznati američki pevač i kompozitor nagrađivan prestižnim nagradama Toni i Gremi, preminuo je u 56. godini.

Tragičnu vest o smrti autora čuvenog mjuzikla "Spring Awakening" potvrdila je njegova majka Suzan za NJujork tajms, otkrivši da je uzrok smrti otkazivanje organa. Pevač je ranije ove nedelje bio smešten u bolnicu u "kritičnom, ali stabilnom stanju", gde mu je pružana medicinska nega nakon neodređenih zdravstvenih problema.

Svetsku slavu stekao hitom "Barely Breathing"

Muzičar rođen u NJu Džerziju još tokom studija na Univerzitetu Braun svirao je u bendu sa Lisom Loeb. Svoj prvi, samonaslovljeni album objavio je 1996. godine, a sa njega se izdvojio megahit „Barely Breathing“. Ova pesma dostigla je 16. mesto na prestižnoj listi Billboard Hot 100, ostavši na njoj čak 55 uzastopnih nedelja, i ostvarila zlatni tiraž. Za ovaj hit bio je nominovan i za nagradu Gremi u kategoriji za najbolji muški pop vokal.

Iako mu je to bio jedini singl koji se našao na Hot 100 listi, Šeik je nastavio neumorno da stvara i tokom karijere je objavio ukupno devet studijskih albuma.

NJegovo najpoznatije i najuticajnije delo postao je rok mjuzikl "Spring Awakening" iz 2006. godine, nastao u saradnji sa tekstopiscem Stivenom Sejterom. Mjuzikl je zabeležio ogroman uspeh najpre van Brodveja, a potom i na samom Brodveju.

Godine 2007. osvojio je nagradu Toni za najbolji mjuzikl, dok je sam Šeik nagrađen dvostrukim Tonijem — za najbolju originalnu muziku i najbolju orkestraciju, kao i nagradom Gremi za najbolji album mjuzikla.

Pored toga, komponovao je muziku za brojna druga ostvarenja, uključujući mjuzikl "American Psycho", predstave "Ukroćena goropad", "Tajni život pčela", kao i predstojeću produkciju "Memoirs of Amorous Gentlemen" čija je premijera bila zakazana za jesen.

(Mondo)

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