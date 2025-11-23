Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PREMINUO POZNATI MODNI KREATOR: Bio je lični dizajner princeze Dajane

Irski modni dizajner Pol Kostelo, koji je bio lični dizajner pokojne britanske princeze Dajane, i koji je postao zaštitni znak Londonske nedelje mode tokom četiri decenije, preminuo je u 80. godini, saopštila je danas njegova porodica.

1763882842_a4cebfe3f83323ccc896996d80bfb2a6912ca287.jpg
Foto: profimedia
Oglas

Kostelo je imenovan za Dajaninog ličnog modnog dizajnera 1983. godine, ubrzo nakon što je osnovao sopstvenu marku "Pol Kostelo", a njihova saradnja je nastavljena do Dajanine smrti u saobraćajnoj nesreći u Parizu 1997. godine, prenosi Rojters.

On je preminuo okružen suprugom i sedmoro dece u Londonu nakon kratke bolesti, navodi se u saopštenju porodice.

Kostelo je rođen u Dablinu 1945. godine, gde se školovao pre nego što se preselio u pariski Sindikat visoke mode, a zatim u drugu modnu prestonicu, Milano.

Proveo je neko vreme u NJujorku gde je osnovao sopstvenu marku pre nego što se nastanio u Londonu, gde je započeo saradnju sa princezom Dajanom.

(Tanjug)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas