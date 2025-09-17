Oglas
PRIČAĆE SE O TOME KAKO SE KEJT MIDLTON PONELA PREMA ČARLSU: Jučerašnja sahrana otkrila u kakvim su zaista odnosima (VIDEO)

Kejt Midlton i Čarls III prisustvovali su juče sahrani vojvotkinje od Kenta u Londonu. O jednom detalju vezanom za ova princezu od Velsa i britanskog kralja mnogi se govori.

1758092575_profimedia-1037950314.jpg
Foto: Profimedia
Kejt Midlton došla je u Vesminstersku kapelu sa suprugom princom Vilijamom. 

Kralj Čarls se pojavio bez kraljice Kamile koja je zbog zdravstvenog problema (upala sinusa) propustila taj događaj.

A onda su se Kejt Midlton i kralj Čarls sreli i srdačno pozdravili. Tačnije, poljubili u obraz, da bi princeza od Velsa monarha pozdravila i savršenim naklonom. Priinceza je poznata po tome da savršeno zna da ispoštuje protokol, iako ga ponekad i prekrši, ali iz dobrog razloga.

@hellocanadamag #PrincessKate said goodbye to King Charles with a kiss and a curtsy as she left the funeral of the Duchess of Kent at Westminster Cathedral. 📷: @emilynashhello ♬ original sound - HELLO! Canada Magazine

Ovakav odnos između Čarlsa III i Kejt Midlton potvrda je njihove bliskosti i ogromnog poštovanja koje traje godinama i koje je postalo još snažnije usled njihove borbe sa rakom. Podsetimo, supruga princa od Velsa sapštila je početkom ove godine da je u fazi remisije, lečenje kralja i dalje traje.

Detalj sa jučerašnjeg događaja podsetio je kako je Megan Markl pričala o protokolu u dinastiji. U seriji "Hari i Megan" (2023) na krajnje čudan način je imitirala kako je iskazivala poštovanje kraljici Elizabeti II.

Hariju je bilo vidno neprijatno, a mnogi su je kritkovali da je time ispoljila ogromno nepoštovanje prema kraljici i uopšteno, prema monarhiji.

(Blic Žena)

 

 

