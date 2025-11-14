PRIČALO SE DA SU U VEZI I DA ZAJEDNO PODIŽU NJENO DETE: Demi Mur podelila fotografiju sa Srpkinjom koju su nazivali njenom "tajnom devojkom"

Pre sedam godina, svetski mediji su bili preplavljeni detaljima navodne veze holivudske zvezde sa stilistkinjom iz Beograda, a njih dve se dugo nisu pojavljivale zajedno u javnosti.

Holivudska glumica Demi Mur proslavila je 11. novembra 63. rođendan, a mnogi fanovi i poznate ličnosti su joj čestitale putem društvenih mreža.

Među čestitkama koje je filmska zvezda podelila našla se i fotografija na kojoj se nalazi Maša Mandžuka, za koju su mediji pisali da je u emotivnoj vezi s glumicom pre sedam godina.

Demi je čestitku dobila od stilistkinje Ande Đentile, koja s Mandžukom čini stilistkički duo, a vrlo su popularne u Holivudu i već godinama sarađuju s velikim imenima iz industrije zabave, kao što su Zoe Kravic, Ana de Armas, Bjanka Balti, Dru Barimor... a imale su priliku da rade i sa čuvenom Dajen Kiton, koja je nedavno preminula.

NJih dve su stilitovale Demi Mur u brojnim prilikama, između ostalog i za potrebe kampanje brenda The Frankie Shop.

Anda je čestitala Demi Mur rođendan fotografijom na kojoj je glumica s Mašom, a Demi mu je potom podelila, pa se veruje da su one i dalje u dobrim odnosima, iako se ne pojavljuju zajedno tako često kao nekad.

Kako je Anda Đentile istakla, Demi Mur je njihova velika prijateljica, a saradnja s njom je "prava magija".

U kakvim su odnosima bile Demi Mur i Maša Mandžuka?

Krajem 2018. godine pojavile su se u svetskim medijima glasine da je holivudska zvezda vrlo bliska sa stilistikom iz Beograda Mašom Mandžukom.

Kako Demi od razvoda sa Eštonom Kučerom nije u javnosti pokazivala partnere, njihovo druženje je podstaklo spekulacije da između njih postoji nešto više od prijateljstva.

Demi Moore e Masha Mandzuka pic.twitter.com/svnCN9UzuN — Il dramma di Giulia (@___livia95___) January 30, 2022

– One se drže za ruke, a Demi je kao druga majka Mašinoj bebi – rekao je za Radar Online tada izvor blizak glumici.

The Mirror je tvrdio da je navodna veza počela još 2016. godine, a britanski portal je pisao i da je Mandžuka glumičina "tajna devojka" i da one devojčicu po imenu Rumi "odgajaju zajedno".

Nijedna od njih dve to nikad nije potvrdila, a na svim fotografijama na kojima su zajedno glumica i stilistkinja su delovale samo kao bliske prijateljice. One su fotografisane u kupovini, na ručku, tokom druženja s Deminim ćerkama iz braka s Brusom Vilisom...

Bogomir Doringer, otac Mašine ćerke, podelio je 2016. godine fotogafiju s devojčicom za koju je otkrio da ju je snimila Skaut Vilis, jedna od Deminih ćerki.

Mandžuka je, inače, jedna od prvih koje su imale priliku da pročitaju Deminu autobiografiju "Inside Out", koja je privukla mnogo pažnje 2019. godine. Tada joj je na Instagramu poručila:

– Obožavam te, više sam nego ponosna na sve što jesi i čast mi je što sam deo tvog života.

NJih u poslednje vreme ne viđamo zajedno često kao ranije, a Maša je u oktobru prošle godine na Instagramu objavila portret na kom su Demi Mur, njena ćerka i ona u kostimima i poželela svima srećnu Noć vešica.

Glumicu, inače, nikad ranije nisu povezivali sa ženama, a ona nikad nije komentarisala tvrdnje u medijima o svom odnosu s Mašom Mandžukom.

